“Que cada capilla sea un oasis”: arzobispo pide apoyo para afectados por crisis de agua

El arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, exhortó a las parroquias, capillas, escuelas y agentes de pastoral de la arquidiócesis a solidarizarse con las comunidades afectadas por la falta de agua potable tras las averías registradas en el Superacueducto.

“La Iglesia, sus parroquias, sus capillas no están ajenas de esta realidad y están sufriendo por la crisis del agua”, expresó el arzobispo, en una comunicación escrita, al señalar que algunos sacerdotes han reportado misas con poca asistencia debido a que feligreses no han podido acudir por la falta del servicio.

González Nieves hizo un llamado particular a atender a las personas más vulnerables, incluyendo ancianos que viven solos, enfermos, personas encamadas, familias con discapacidad o sin transportación, así como ciudadanos que no pueden llegar a los oasis o cargar recipientes de agua hasta sus hogares.

“Me gustaría animar a nuestras parroquias y capillas, escuelas y centros de servicios pastorales que se unan al esfuerzo para establecer oasis en coordinación con el gobierno o con otras entidades. Qué bello sería que cada parroquia, que cada capilla, que cada colegio sea un oasis, o si tienen el suministro de agua que lo hagan accesible a su comunidad”, dijo.

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Desde la escena: así es la nueva avería en Superacueducto Más de 100,000 abonados de la AAA se quedarán sin agua mientras reparan una línea de 72 pulgadas de diámetro.

Asimismo, solicitó a párrocos, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas, consejos parroquiales y educadores que identifiquen en sus comunidades a personas que vivan solas, estén enfermas, no tengan hogar o presenten alguna discapacidad, para verificar su situación y ofrecerles ayuda.

El líder religioso planteó que el Superacueducto ha sido “un importante esfuerzo” para proveer agua a la población, pero advirtió que requiere mantenimiento constante ante el deterioro de la infraestructura.

“Agua limpia y potable es necesaria para proteger la dignidad y la salud del pueblo que habita en Puerto Rico. Requiere voluntad de mantenerlo funcionando, requiere diligencia debido a su deterioro por el pasar del tiempo”, indicó.

González Nieves sostuvo que darle mantenimiento al Superacueducto es un servicio esencial y “una de las mayores contribuciones” que puede hacer la actual administración. A su juicio, garantizar agua limpia y potable para todos debe asumirse como “un proyecto de país”.

1 / 42 | En imágenes: así transcurre la nueva reparación del Superacueducto. Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 42 En imágenes: así transcurre la nueva reparación del Superacueducto Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

El arzobispo aclaró que su llamado “no es una crítica negativa al gobierno, sino una constructiva”, y lo enmarcó como una invitación a la Iglesia a colaborar con los esfuerzos gubernamentales y sociales durante la emergencia.

También pidió orar por los funcionarios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), los alcaldes y demás personal gubernamental involucrado en la respuesta a la crisis.

La exhortación del arzobispo ocurre en medio de una crisis de servicio provocada por una serie de averías en el Superacueducto, que ha dejado sin agua potable a miles de abonados en distintos municipios durante los pasados días.

El episodio más reciente ocurrió el 11 de junio, cuando una avería en el Superacueducto afectó a cerca de 112,000 abonados en Bayamón, San Juan, Carolina y Loíza. Posteriormente, entre el 12 y 13 de junio, se identificaron dos roturas adicionales en una sección del sistema, también en Bayamón, lo que extendió los trabajos de reparación y complicó la recuperación del servicio.

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1 / 19 | Ante el Senado el presidente de la AAA: así transcurre la vista por la crisis de agua. El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, comparece el miércoles ante la Comisión Total del Senado. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 19 Ante el Senado el presidente de la AAA: así transcurre la vista por la crisis de agua El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, comparece el miércoles ante la Comisión Total del Senado. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

Esta semana, mientras la corporación pública aún trabajaba en la recuperación paulatina del sistema, la AAA reportó una nueva avería en una línea de 48 pulgadas, en una interconexión con el Superacueducto que envía agua hacia la planta de bombeo Finca Rosso 2 y suple sectores de Guaynabo, Caguas, Gurabo, San Lorenzo, Aguas Buenas y Juncos.

Esa nueva rotura, identificada el miércoles, atrasó nuevamente la recuperación del servicio para miles de clientes, en medio de reclamos ciudadanos, distribución de agua mediante oasis y cuestionamientos legislativos sobre el estado de la infraestructura de la corporación pública.