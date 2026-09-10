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Iba rumbo al trabajo: asesinan a hombre frente a complejo deportivo en Manatí

La víctima, de 30 años, esperaba en una parada que personal de una compañía de “landscaping” lo recogiera para iniciar su jornada

10 de septiembre de 2026 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo asumió la pesquisa junto al fiscal de turno. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 30 años murió este jueves luego de resultar herido de bala en Manatí mientras esperaba transportación para dirigirse a su trabajo, informó la Policía.

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La víctima fue identificada por las autoridades como Ángel Gabriel Rivera Toledo, residente de Vega Baja.

Según la información preliminar de la Uniformada, Rivera Toledo se encontraba durante la madrugada en una parada ubicada en la PR-670, frente al complejo deportivo Acrópolis, a la espera de que personal de una compañía de “landscaping” lo recogiera para trasladarlo a su trabajo.

En ese momento y en circunstancias que permanecen bajo investigación, el hombre resultó herido de bala.

Rivera Toledo fue transportado en un vehículo privado hasta un hospital en condición de cuidado, donde falleció horas más tarde.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo asumió la pesquisa junto al fiscal de turno.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatosManatí
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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