Iba rumbo al trabajo: asesinan a hombre frente a complejo deportivo en Manatí

Un hombre de 30 años murió este jueves luego de resultar herido de bala en Manatí mientras esperaba transportación para dirigirse a su trabajo, informó la Policía.

La víctima fue identificada por las autoridades como Ángel Gabriel Rivera Toledo, residente de Vega Baja.

Según la información preliminar de la Uniformada, Rivera Toledo se encontraba durante la madrugada en una parada ubicada en la PR-670, frente al complejo deportivo Acrópolis, a la espera de que personal de una compañía de “landscaping” lo recogiera para trasladarlo a su trabajo.

En ese momento y en circunstancias que permanecen bajo investigación, el hombre resultó herido de bala.

Rivera Toledo fue transportado en un vehículo privado hasta un hospital en condición de cuidado, donde falleció horas más tarde.