Monitoreo diario: lluvias elevan el nivel de Carraízo, mientras La Plata vuelve a bajar
Así amanecieron los embalses tras los aguaceros asociados a una onda tropical que se desplazó por la región
10 de septiembre de 2026 - 8:27 AM
10 de septiembre de 2026 - 8:27 AM
Tras las lluvias asociadas a una onda tropical que se desplazó por la región, el embalse Carraízo volvió a ganar nivel este jueves, con un aumento de cinco centímetros que elevó la reserva a 39.07 metros, aunque continúa dentro de la categoría de “observación”.
Según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), actualizado a las 5:00 a.m., Carraízo se encuentra 57 centímetros por encima del umbral de “observación”, establecido en 38.50 metros.
Por su parte, La Plata, que continúa bajo “ajustes operacionales”, registró un descenso de ocho centímetros y se ubicó en 44.24 metros. La lectura lo coloca 66 centímetros por debajo del nivel de “observación”, fijado en 44.90 metros.
Cidra, también bajo “ajustes operacionales”, mostró una mejoría de cuatro centímetros y alcanzó los 400.22 metros, quedando a solo un centímetro del umbral de “observación”, establecido en 400.23 metros.
En términos generales, ocho de los 19 embalses monitoreados aumentaron sus niveles, nueve registraron descensos y dos permanecieron sin cambios respecto a la lectura anterior.
Además de Carraízo, otros dos embalses permanecen en nivel de “observación”. Río Blanco aumentó dos centímetros hasta los 25.23 metros, mientras Fajardo perdió dos centímetros y se situó en 47.03 metros.
La mayoría de los cuerpos de agua monitoreados por la AAA se mantienen dentro del nivel de “seguridad”. Toa Vaca bajó un centímetro hasta 147.18 metros, mientras Carite aumentó ocho centímetros y alcanzó los 542.09 metros.
Patillas descendió seis centímetros hasta 65.88 metros; Matrullas ganó ocho centímetros y llegó a 734.48 metros; y Guayabal perdió dos centímetros para ubicarse en 102.79 metros.
Asimismo, Garzas disminuyó cuatro centímetros hasta 736.03 metros, mientras Guayo aumentó cinco centímetros y alcanzó los 442.60 metros. Lucchetti, entretanto, bajó siete centímetros hasta 171.19 metros y Loco registró la mayor caída del día, con una reducción de 14 centímetros que lo dejó en 69.61 metros.
Dos Bocas permaneció sin cambios en 89.82 metros, mientras Caonillas aumentó cinco centímetros hasta los 251.52 metros. Guajataca, que tampoco mostró variación, continuó en 196.26 metros, y Cerrillos disminuyó tres centímetros hasta 167.39 metros.
Guineo figura en nivel de “desborde”, con una lectura de 902.21 metros, luego de aumentar dos centímetros respecto al día anterior.
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