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Monitoreo diario: lluvias elevan el nivel de Carraízo, mientras La Plata vuelve a bajar

Así amanecieron los embalses tras los aguaceros asociados a una onda tropical que se desplazó por la región

10 de septiembre de 2026 - 8:27 AM

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Ocho de los 19 embalses monitoreados aumentaron sus niveles este jueves, nueve registraron descensos y dos permanecieron sin cambios respecto a la lectura anterior. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tras las lluvias asociadas a una onda tropical que se desplazó por la región, el embalse Carraízo volvió a ganar nivel este jueves, con un aumento de cinco centímetros que elevó la reserva a 39.07 metros, aunque continúa dentro de la categoría de “observación”.

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Según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), actualizado a las 5:00 a.m., Carraízo se encuentra 57 centímetros por encima del umbral de “observación”, establecido en 38.50 metros.

Por su parte, La Plata, que continúa bajo “ajustes operacionales”, registró un descenso de ocho centímetros y se ubicó en 44.24 metros. La lectura lo coloca 66 centímetros por debajo del nivel de “observación”, fijado en 44.90 metros.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 10 de septiembre de 2026.
Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 10 de septiembre de 2026. (AAA)

Cidra, también bajo “ajustes operacionales”, mostró una mejoría de cuatro centímetros y alcanzó los 400.22 metros, quedando a solo un centímetro del umbral de “observación”, establecido en 400.23 metros.

En términos generales, ocho de los 19 embalses monitoreados aumentaron sus niveles, nueve registraron descensos y dos permanecieron sin cambios respecto a la lectura anterior.

Además de Carraízo, otros dos embalses permanecen en nivel de “observación”. Río Blanco aumentó dos centímetros hasta los 25.23 metros, mientras Fajardo perdió dos centímetros y se situó en 47.03 metros.

La mayoría de los cuerpos de agua monitoreados por la AAA se mantienen dentro del nivel de “seguridad”. Toa Vaca bajó un centímetro hasta 147.18 metros, mientras Carite aumentó ocho centímetros y alcanzó los 542.09 metros.

Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento.Según la página “Conservemos el agua” de la AAA, una de las recomendaciones para limitar el desperdicio del líquido es llenar por completo el lavaplatos en las casas o establecimientos que se utilicen.Bañe a sus mascotas en el patio, encima de la grama, para que también utilice el agua para la vegetación.
1 / 14 | Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento. Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. - Xavier Araújo

Patillas descendió seis centímetros hasta 65.88 metros; Matrullas ganó ocho centímetros y llegó a 734.48 metros; y Guayabal perdió dos centímetros para ubicarse en 102.79 metros.

Asimismo, Garzas disminuyó cuatro centímetros hasta 736.03 metros, mientras Guayo aumentó cinco centímetros y alcanzó los 442.60 metros. Lucchetti, entretanto, bajó siete centímetros hasta 171.19 metros y Loco registró la mayor caída del día, con una reducción de 14 centímetros que lo dejó en 69.61 metros.

Dos Bocas permaneció sin cambios en 89.82 metros, mientras Caonillas aumentó cinco centímetros hasta los 251.52 metros. Guajataca, que tampoco mostró variación, continuó en 196.26 metros, y Cerrillos disminuyó tres centímetros hasta 167.39 metros.

Guineo figura en nivel de “desborde”, con una lectura de 902.21 metros, luego de aumentar dos centímetros respecto al día anterior.

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Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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