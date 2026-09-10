Despliegan nuevas pancartas previo a sentencia de Elvia Cabrera en Aibonito

1 / 12 En fotos: las sábanas con mensajes que han marcado el caso de Gabriela Nicole

En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal.

Alex Figueroa Cancel