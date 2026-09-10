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Despliegan nuevas pancartas previo a sentencia de Elvia Cabrera en Aibonito

Como ocurrió durante el juicio, los textos fueron expuestos en telas colgadas de cables de utilidades en la carretera Panorámica

10 de septiembre de 2026 - 8:08 AM

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Dos de las tres sábanas que aparecieron en la PR-14 este jueves, día en que Elvia Cabrera Rivera conocerá la condena que cumplirá. (pablo.martinez@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Horas antes de la sentencia de Elvia Cabrera, por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito, nuevos mensajes fueron desplegados en la mañana de hoy, jueves, en la carretera Panorámica en dicho municipio.

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Cabrera fue encontrada culpable en relación a la muerte violenta de la joven adolescente en agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón de Aibonito y la sentencia fue pautada para las 10:00 de la mañana de hoy, en el Tribunal de Aibonito.

Mientras, como ocurrió durante el juicio contra Cabrera, nuevos mensajes emergieron a favor de la ahora convicta. Uno de los mensajes indica: “¡¡Elvia!! No estás sola. Creemos en tu inocencia!!! Te Amamos”.

Otro mensaje iba dirigido a la gobernadora Jenniffer González. Lee: “Sus secretarios politizaron este caso y condenaron a una inocente con una investigación mediocre. A Elvia la sentenciaron antes que el jurado. La justicia no se maneja con cámaras ni presión política. Esto tendrá costo político. Corruptos-ineptos. #Freeelvia”.

Tres sábanas nuevas aparecieron en la PR-14 este jueves, 10 de septiembre, día en que Elvia Cabrera Rivera regresa a la sala 1 del Tribunal de Aibonito para conocer la condena que cumplirá.
Tres sábanas nuevas aparecieron en la PR-14 este jueves, 10 de septiembre, día en que Elvia Cabrera Rivera regresa a la sala 1 del Tribunal de Aibonito para conocer la condena que cumplirá. (Yaritza Rivera Clemente)

Parte del texto en una tercera pancarta indica que “por culpa de Lourdes L. y Annette E. tenemos un Depto. que no confío en él, corrupto, deficiente y mediocre. Entonces, será la Justicia divina quien se encarge de este caso de tantas injusticias y violaciones...”

Durante el juicio, a través de las declaraciones de varios testigos, la Fiscalía denunció que, en medio de un altercado, Cabrera le proveyó un objeto punzante a su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, quien lo usó para apuñalar a Pratts Rosario, quien falleció posteriormente en el hospital.

El juicio contra Avilés Cabrera, de 18 años, está pautado para comenzar el próximo martes, 15 de septiembre.

En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal.A lo largo del proceso judicial, más de cinco sábanas han sido instaladas en el mismo tramo o en áreas cercanas, coincidiendo con la celebración de vistas judiciales relacionadas con el caso.Una tercera sábana también marcó el camino el día de la sentencia en una crítica dirigida al Departamento de Justicia.
1 / 12 | En fotos: las sábanas con mensajes que han marcado el caso de Gabriela Nicole. En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal. - Alex Figueroa Cancel
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Breaking NewsAibonitoGabriela Nicole Pratts RosarioAsesinatos
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