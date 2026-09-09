Reportan como desaparecida a adolescente de 15 años en San Juan

La Policía de Puerto Rico solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una adolescente de 15 años reportada como desaparecida en San Juan.

Según el informe preliminar, Willianys Rivera Rivas fue reportada desaparecida por su tía, Ashley M. Sosa Pimentel. La joven fue vista por última vez el 4 de septiembre, en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey.

Rivera Rivas fue descrita como de tez blanca, aproximadamente 5 pies y 4 pulgadas de estatura, con un peso de 234 libras, ojos marrones y cabello castaño.

Al momento de su desaparición, vestía un abrigo negro, pantalón de dormir con diseños rojos y sandalias tipo Crocs violetas.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a la adolescente a comunicarse de inmediato.

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La información puede suministrarse de manera confidencial a la Policía al (787) 343-2020, o a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, al (787) 793-1234, extensiones 2200, 2271 o 2217.

También se puede contactar a la Policía mediante su cuenta oficial en la red social X, @PRPDNoticias, o a través de su página oficial de Facebook.