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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan como desaparecida a adolescente de 15 años en San Juan

La joven fue vista por última vez el 4 de septiembre en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey

9 de septiembre de 2026 - 7:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Willianys Rivera Rivas fue reportada desaparecida, informó la Policía. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una adolescente de 15 años reportada como desaparecida en San Juan.

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Según el informe preliminar, Willianys Rivera Rivas fue reportada desaparecida por su tía, Ashley M. Sosa Pimentel. La joven fue vista por última vez el 4 de septiembre, en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey.

Rivera Rivas fue descrita como de tez blanca, aproximadamente 5 pies y 4 pulgadas de estatura, con un peso de 234 libras, ojos marrones y cabello castaño.

Al momento de su desaparición, vestía un abrigo negro, pantalón de dormir con diseños rojos y sandalias tipo Crocs violetas.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a la adolescente a comunicarse de inmediato.

La información puede suministrarse de manera confidencial a la Policía al (787) 343-2020, o a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, al (787) 793-1234, extensiones 2200, 2271 o 2217.

También se puede contactar a la Policía mediante su cuenta oficial en la red social X, @PRPDNoticias, o a través de su página oficial de Facebook.

Las autoridades reiteraron que toda información será manejada con estricta confidencialidad.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICPersonas desaparecidasSan JuanResidenciales públicos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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