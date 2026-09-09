Sentencian a dos acusados del operativo federal “New Kids” ejecutado en Bayamón

Dos hombres de nacionalidad dominicana que fueron extraditados a Puerto Rico en octubre del año pasado para enfrentar a las autoridades federales por cargos de narcotráfico, tuvieron su día en corte la semana pasada cuando uno de ellos hizo admisión de culpa mientras que el otro fue sentenciado, informó el jefe interino de la Fiscalía Federal, Héctor Ramírez Carbó.

El pasado 3 de septiembre, Lucas José Pérez se declaró culpable por conspiración para fabricar o distribuir cocaína con fines de importación ilícita, mientras que Jeuris Rodríguez Payano fue sentenciado por el juez presidente, Raúl Arias Marxuach, a una pena de 118 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada por conspirar para fabricar o distribuir 323 kilogramos de cocaína con fines de importación ilegal.

Rodríguez Payano fue acusado el 5 de diciembre de 2022 y se declaró culpable el 11 de junio de 2026. Pérez fue arrestado el 10 de julio de 2025 en la República Dominicana.

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Ambos hombres fueron extraditados a Puerto Rico el 21 de agosto de 2025.

Según reportó el periódico dominicano, Listín Diario, los sujetos fueron arrestados “mediante órdenes de arresto emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y entregados a Estados Unidos, mediante los decretos del Poder Ejecutivo”.

1 / 7 | Con máxima seguridad: federales establecen perímetro distante durante operativo en el oeste. La Fiscalía federal informó que el operativo para diligenciar 81 órdenes de arresto se llevó a cabo en municipios del área oeste. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 7 Con máxima seguridad: federales establecen perímetro distante durante operativo en el oeste La Fiscalía federal informó que el operativo para diligenciar 81 órdenes de arresto se llevó a cabo en municipios del área oeste. Jorge A Ramirez Portela Compartir

La publicación indicó que los hombres fueron arrestados en julio de 2025 en operativos realizados en el Residencial Las Orquídeas II, sector Río Salado y en la calle Francisco Castillo Márquez, de la provincia de La Romana.

Sentencias por operativo “New Kids”

Por otra parte, dos de los arrestados en el operativo federal “New Kids”, realizado el 11 de septiembre de 2025 en el residencial Virgilio Dávila de Bayamón, fueron sentenciados la semana pasada.

El 2 de septiembre de 2026, Ángel Ocasio Cancel fue condenado por el juez presidente Raúl M. Arias Marxuach, a 60 meses de prisión y ocho años de libertad supervisada por conspiración para distribuir sustancias controladas.

Ocasio Cancel fue formalmente acusado el 3 de septiembre de 2026 y se declaró culpable el 4 de junio de mismo año.

Asimismo, el 4 de septiembre de 2026, Rodney Alexis Maldonado Márquez fue sentenciado por Arias Marxuach, a una pena equivalente al tiempo ya cumplido en prisión y a seis años de libertad supervisada por conspiración para distribuir sustancias controladas.

Según los documentos judiciales, el acusado fue imputado el 3 de septiembre de 2025 y se declaró culpable el 18 de junio de 2026.

Sentencia por operativo “La Fundación”

El 4 de septiembre de 2026, por otra parte, Bárbara Valentín Rivera fue condenada por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Pedro A. Delgado, a una pena equivalente al tiempo ya cumplido en prisión y a tres años de libertad supervisada, por conspirar para poseer cocaína con intención de distribuirla y para lavar las ganancias derivadas del narcotráfico.

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Valentín Rivera figuró como parte de los arrestados en el operativo “La Fundación” que impactó a una organización que presuntamente se dedicaba al narcotráfico y al lavado de dinero en la zona noroeste de Puerto Rico y en el que se diligenciaron 18 órdenes de arresto.

Según los documentos judiciales, la acusada fue imputada el 29 de septiembre de 2021 y se declaró culpable el 18 de mayo de 2026.

Operativo federal en Puerto Rico: ¿quiénes son los "New Kids"? Las autoridades federales diligenciaron 49 órdenes de arresto en Bayamón y Guaynabo.

El 2 de septiembre pasado, Jesús M. Cruz Martínez, alias “Chobi”, fue condenado por el juez presidente Arias Marxuach a 30 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico y fraude postal.

Según los documentos judiciales, el acusado fue formalmente acusado el 12 de junio de 2025 y se declaró culpable el 4 de junio de 2026.

Cruz Martínez fue uno de los arrestados durante el operativo federal en el que se arrestaron a ocho personas por conspiración para cometer fraude por correo, electrónico y bancario, así como por robo de identidad agravado. Entre los detenidos figuraba Iván González Costa, el hermano del senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González.

Otras sentencias

El 1 de septiembre, Josué Isaac Febus, alias “Tonto”, o “Doble T”, fue condenado por la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, María Angongiorgi Jordán, a nueve años de prisión, seguidos de ocho de libertad supervisada, por su participación en una organización violenta de narcotráfico que operaba desde el complejo de vivienda pública Sabana Abajo.

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Según los documentos judiciales, Febus fue formalmente acusado el 5 de diciembre de 2024 y se declaró culpable el 13 de mayo de 2026.

El 3 de septiembre de 2026, Raúl González Santiago fue sentenciado por el juez presidente Arias Marxuach, a 84 meses de prisión —24 meses por el cargo uno y 60 meses por el cargo siete, que deberán cumplirse de forma consecutiva— y seis años de libertad supervisada por conspiración para distribuir sustancias controladas.

El hombre fue formalmente acusado el 3 de septiembre de 2025 y se declaró culpable el 10 de junio de 2026.

El 4 de septiembre de 2026, Robert Martínez Limas fue sentenciado por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Pedro A. Delgado Hernández, a una pena de seis meses de reclusión domiciliaria y cuatro años y seis meses de probatoria por posesión con intención de distribuir 10 kilogramos de cocaína.

Fue formalmente acusado el 22 de agosto de 2024 y se declaró culpable el 20 de abril de 2026.

Declaraciones de culpabilidad

El 1 de septiembre, Álvaro Ortiz Callejas se declaró culpable de conspiración para importar narcóticos y de complicidad (asistencia e instigación) en la importación de narcóticos.

El acusado fue imputado por conspirar para importar y por facilitar la importación de cinco kilográmos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína. El acusado fue arrestado el 18 de octubre de 2024 y el tribunal fijó la fecha de la sentencia para el 7 de diciembre de 2026.

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Por otro lado, el 2 de septiembre, Edgar Santiago Vázquez se declaró culpable por conspiración para distribuir sustancias controladas. El acusado fue arrestado el pasado 25 de septiembre de 2026 y también se le vincula al asesinato de un hombre encontrado encapuchado y baleado en la calle Bolívar, en Santurce, en abril de 2025.

El subdirector de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó (centro), habla sobre la acusación de cuatro carteros por afectar la entrega de papeletas de voto adelantado de la Comisión Estatal de Elecciones y el caso contra una exempleada del Seguro Social por el robo millonario de fondos mediante fraude. (Alex Figueroa Cancel)

El tribunal fijó la fecha de la sentencia para el 4 de diciembre próximo.

De otra parte, el 2 de septiembre, Enrique Falcón López se declaró culpable por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude bancario y fraude postal. El acusado fue arrestado el 17 de junio de 2025 como parte de una investigación federal sobre el uso de identidades robadas para cometer fraude postal, electrónico y bancario, que incluyó el diligenciamiento de ocho órdenes de arresto y seis allanamientos en localidades como Vega Baja, Carolina, Levittown (Toa Baja), Bayamón, Cataño y Caguas.

El tribunal fijó la fecha de la sentencia de Falcón López para el 12 de enero de 2027.

Asimismo, el 4 de septiembre de 2026, Yariel Enrique Morales Fuentes se declaró culpable por conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas. El acusado fue arrestado el 10 de julio de 2025 y el tribunal fijó la fecha de la sentencia del acusado para el 4 de diciembre de 2026.