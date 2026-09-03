Sentencian a dos miembros de organización criminal que operaba en el residencial Sabana Abajo

Dos sujetos arrestados durante un operativo federal realizado en diciembre de 2024, y en el que se logró el arresto de varios implicados en el asesinato del policía Eliezer Ramos Vélez, fueron sentenciados en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico el 26 de agosto, informó el subdirector de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó a través de una comunicación escrita.

Jazhiel Ocasio Herrera, alias “BV”, fue sentenciado por la jueza María Angongiorgi Jordán, a 12 años de prisión, seguidos de ocho años de libertad supervisada, por su participación en una violenta organización de narcotráfico que operaba desde el residencial público Sabana Abajo, en Carolina.

Ocasio Herrera había sido imputado el 5 de diciembre de 2024 y se declaró culpable el 27 de mayo de 2026.

Asimismo, Yander C. Santos Ramos, alias “Mingui”, también miembro de la ganga, fue sentenciado por Angongiorgi Jordán a seis años y medio años (78 meses) de prisión por su rol en la organización delictiva.

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Durante el operativo, realizado el 11 de diciembre de 2024 y donde fueron arrestados Ocasio Herrera y Santos Ramos, se expidieron órdenes de arresto contra 54 individuos adicionales vinculados a varias organizaciones dedicadas al narcotráfico que operaban entre Carolina y San Juan.

Emotivo momento en que agentes rinden homenaje al policía asesinado La Uniformada va a concentrar todos sus esfuerzos para la identificación y arresto de los gatilleros en el residencial Sabana Abajo.

Por otro lado, David A. Isaac Febus, alias “Durant” o ”Davicito”, también miembro de la organización del residencial Sabana Abajo, se declaró culpable el 25 de agosto pasado de conspirar para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y posesión de un arma de fuego para facilitar el narcotráfico.

Según la acusación, Isaac Febus fue imputado por participar en la organización criminal que operaba en Sabana Abajo. El tribunal fijó la fecha de la sentencia para el 8 de diciembre de 2026.

Otras sentencias

El 24 de agosto, Carlos Jadriel Rivera León, alias “Hulk” o “Carlitos Hulk”, fue sentenciado por la jueza Gina Méndez Miró a 10 años de prisión, seguidos de ocho años de libertad supervisada, por participar en una organización de narcotráfico que operaba desde el residencial público Enrique Zorilla, en Manatí. Rivera León fue imputado el 20 de septiembre de 2023 y se declaró culpable el 11 de mayo de 2026.

Rivera León fue parte de los arrestados durante el operativo federal denominado “Youngblood”, realizado el 20 de septiembre de 2024 en el cual se diligenciaron un total de 42 órdenes de arresto contra presuntos miembros de la peligrosa ganga “Hasta los Marcian” (HLM), por conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas, así como violaciones a la ley de armas.

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Por otra parte, el 28 de agosto, el juez del Tribunal federal de Distrito, Pedro A. Delgado, sentenció a Manuel O. Robles Osorio a 87 meses de prisión por posesión de sustancias controladas con intención de distribuirlas y por posesión de un arma de fuego para facilitar el narcotráfico. El acusado ahora acusado fue imputado el 20 de julio de 2022 y se declaró culpable el 5 de junio de 2026.

El 27 de agosto, Keily Maisonet Ortiz fue sentenciada por la jueza María Angongiorgi Jordán a dos años de libertad condicional por conspiración para cometer fraude matrimonial y complicidad en fraude matrimonial.

1 / 15 | Fotos: algunos de los arrestados durante operativo federal contra Hasta Los Marcian. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) encabezó las detenciones. - Alex Figueroa Cancel 1 / 15 Fotos: algunos de los arrestados durante operativo federal contra Hasta Los Marcian La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) encabezó las detenciones. Alex Figueroa Cancel Compartir

Según la acusación, Maisonet Ortiz, quien es ciudadana estadounidense, “a sabiendas, se asoció, conspiró y acordó con una ciudadana de Uzbekistán para contraer matrimonio con el propósito de evadir las leyes de inmigración de los Estados Unidos, mientras prestó ayuda e instigación para ello”.

La acusada fue imputada el 5 de junio de 2025 y se declaró culpable el 28 de mayo de 2026.

Condenas por declaración de culpabilidad

Christopher Casiano-López se declaró culpable el pasado 26 de agosto por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y por posesión de un arma de fuego “en el marco de delitos de narcotráfico”. El acusado fue arrestado el 10 de julio de 2025 y el tribunal fijó la fecha de su sentencia para el 2 de diciembre próximo.

Por otro lado, en esa misma fecha, José M. Nieves Caraballo se declaró culpable por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y posesión de un arma de fuego en el marco de delitos de narcotráfico. El acusado fue arrestado el 10 de julio de 2025. El tribunal fijó la fecha de su sentencia para el 2 de diciembre de 2026.

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El 27 de agosto, Lázaro Escalera Colón se declaró culpable por conspirar para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y posesión de un arma de fuego en el marco de delitos de narcotráfico. El acusado también fue arrestado el 10 de julio de 2025. El tribunal fijó la fecha de su sentencia para el 2 de diciembre de 2026. Los fiscales federales adjuntos Laura Díaz González y Andrés Orr están a cargo del procesamiento del caso.

Escalera Colon está implicado en el crimen de Iván “Branton” Núñez Rodríguez, de 20 años, asesinado el sábado, 22 de octubre de 2012, dentro de un vehículo en la intersección de las calles Castelar y Barbosa, en Villa Palmeras, en Santurce.

El joven, residente en Carolina, fue secuestrado en el residencial Bartolomé Las Casas una hora y media antes de su crimen junto a Joseph Laureano Meléndez, de 17 años, quien resultó herido.

El Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico en Hato Rey. (Vanessa Serra Díaz)

Por otro lado, el 28 de agosto pasado, Estephanie Torres Bosa se declaró culpable de conspirar para poseer cinco kilogramos o más de cocaína con intención de distribuirla. La acusada fue arrestada el 15 de julio de 2025. El tribunal fijó la fecha de su sentencia para el 30 de noviembre de 2026.

Ese mismo día, César Escalante Lizarazo se declaró culpable por el delito de conspiración para poseer con intención de distribuir y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos. El acusado fue arrestado en Colombia y extraditado el 7 de marzo de 2025. El tribunal fijó la fecha de la sentencia para el 11 de diciembre de 2026.

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