Arrestan a joven de 20 años por supuestamente tratar de incendiar vehículos en un cuartel

Un joven de 20 años fue arrestado este miércoles luego de presuntamente intentar incendiar vehículos de agentes y patrullas de la División de Drogas de la Policía en Yauco.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por la agente Wendy Almodóvar, del cuartel de dicho municipio, quien indicó que el detenido fue identificado como Kenneth Alvarado y que el caso se encontraba en proceso de radicación de cargos en la sala de Investigaciones del Tribunal de Ponce.

Según la agente, un ciudadano que se encontraba en un garaje ubicado en la calle 25 de Julio alertó a las autoridades tras notar que el joven estaba utilizando un líquido cerca de los vehículos. “Todavía se desconoce si era un lacerante o gasolina”, aclaró Almodóvar.