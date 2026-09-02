Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
2 de septiembre de 2026
84°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a joven de 20 años por supuestamente tratar de incendiar vehículos en un cuartel

La Policía se disponía a someter el caso en la Sala de Investigaciones del Tribunal de Ponce

2 de septiembre de 2026 - 6:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Patrullas de la Policía de Puerto Rico.
La Policía arrestó al joven de tras presuntamente intentar incendiar vehículos personales de agentes y patrullas en Yauco. (david.villafane@gfrmedia.com)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un joven de 20 años fue arrestado este miércoles luego de presuntamente intentar incendiar vehículos de agentes y patrullas de la División de Drogas de la Policía en Yauco.

RELACIONADAS

La información fue confirmada a El Nuevo Día por la agente Wendy Almodóvar, del cuartel de dicho municipio, quien indicó que el detenido fue identificado como Kenneth Alvarado y que el caso se encontraba en proceso de radicación de cargos en la sala de Investigaciones del Tribunal de Ponce.

Según la agente, un ciudadano que se encontraba en un garaje ubicado en la calle 25 de Julio alertó a las autoridades tras notar que el joven estaba utilizando un líquido cerca de los vehículos. “Todavía se desconoce si era un lacerante o gasolina”, aclaró Almodóvar.

Los motivos del intento de incendio no habían sido establecidos al momento de esta publicación, mientras los hechos permanecen bajo investigación.

Tags
ArrestosYaucoPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 2 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: