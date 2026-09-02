Encuentran a adulta mayor sin vida flotando en una piscina en Río Piedras
La octogenaria fue hallada en la tarde del miércoles por su hijo
2 de septiembre de 2026 - 5:44 PM
2 de septiembre de 2026 - 5:44 PM
Una adulta mayor fue encontrada sin vida, en la tarde de este miércoles, flotando en la piscina de una residencia en la urbanización Cambridge Park, en Río Piedras, informó la Oficina de Prensa de la Policía.
Según la información preliminar, la mujer, de más de 80 años y quien todavía no ha sido identificada, fue hallada por su hijo, quien avisó de la situación al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 4:38 de la tarde.
Los hechos ocurrieron en una residencia ubicada en la calle Plaza 10 de la mencionada urbanización.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno, se dirigen a la escena para iniciar la pesquisa.
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