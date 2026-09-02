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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a adulta mayor sin vida flotando en una piscina en Río Piedras

La octogenaria fue hallada en la tarde del miércoles por su hijo

2 de septiembre de 2026 - 5:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Una adulta mayor fue encontrada sin vida, en la tarde de este miércoles, flotando en la piscina de una residencia en la urbanización Cambridge Park, en Río Piedras.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una adulta mayor fue encontrada sin vida, en la tarde de este miércoles, flotando en la piscina de una residencia en la urbanización Cambridge Park, en Río Piedras, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

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Según la información preliminar, la mujer, de más de 80 años y quien todavía no ha sido identificada, fue hallada por su hijo, quien avisó de la situación al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 4:38 de la tarde.

Los hechos ocurrieron en una residencia ubicada en la calle Plaza 10 de la mencionada urbanización.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno, se dirigen a la escena para iniciar la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosPiscinas
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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