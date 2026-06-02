Encuentran a un adulto mayor que fue reportado desaparecido en Bayamón

Las autoridades informaron este martes que localizaron en Río Piedras a un adulto mayor de 62 años que había sido reportado como desaparecido desde el 5 de mayo en Bayamón.

De acuerdo con la Policía, José Nicolás Calderón Arroyo, alias “Cheo”, fue encontrado en buen estado de salud, por lo que se dejaron sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Uniformada.

Calderón Arroyo había sido reportado como desaparecido por su hermana, luego de que no regresara tras salir del sector Cortijo, en la PR-2, en Bayamón, en ruta hacia la PR-861.