Arrestan a sexagenario tras presuntamente agredir a otro con un arma blanca en San Sebastián

Un hombre de 64 años fue arrestado este miércoles luego de presuntamente agredir con un arma blanca a otro sexagenario durante un incidente ocurrido en San Sebastián, informó la Policía.

El arrestado fue identificado como Reinaldo Pérez Torres y el perjudicado como José Luis Vélez Hernández, de 67 años, residente del barrio Calabazas de ese municipio.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron en medio de una pelea registrada durante la tarde en la carretera 435, en el barrio Perchas, sector Mirabales, frente al supermercado El Paraíso. Los motivos que desencadenaron el altercado permanecen bajo investigación.

Vélez Hernández, quien sufrió una herida en el pecho durante el altercado, fue transportado a un hospital de la región, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.