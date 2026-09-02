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Arrestan a sexagenario tras presuntamente agredir a otro con un arma blanca en San Sebastián

El incidente ocurrió durante una pelea frente a un supermercado y el perjudicado resultó con una herida en el pecho

2 de septiembre de 2026 - 5:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Miguel Morales Rosa, del Distrito de San Sebastián, se hizo cargo de la investigación. (Carlos Giusti)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un hombre de 64 años fue arrestado este miércoles luego de presuntamente agredir con un arma blanca a otro sexagenario durante un incidente ocurrido en San Sebastián, informó la Policía.

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El arrestado fue identificado como Reinaldo Pérez Torres y el perjudicado como José Luis Vélez Hernández, de 67 años, residente del barrio Calabazas de ese municipio.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron en medio de una pelea registrada durante la tarde en la carretera 435, en el barrio Perchas, sector Mirabales, frente al supermercado El Paraíso. Los motivos que desencadenaron el altercado permanecen bajo investigación.

Vélez Hernández, quien sufrió una herida en el pecho durante el altercado, fue transportado a un hospital de la región, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.

El agente Miguel Morales Rosa, del Distrito de San Sebastián, se hizo cargo de la investigación bajo la supervisión de la sargento Rosa Irizarry Pagán.

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AgresionesAdultos mayoresSan SebastiánPolicía de Puerto RicoBreaking News
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