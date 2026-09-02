Perdió el conocimiento: agreden a víctima de “carjacking” en Luquillo

Un hombre fue agredido en medio de un “carjacking” en la madrugada de hoy, miércoles, en Luquillo, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de la 1:48 a.m., en el área de playa Azul.

Según la Policía, el querellante alegó que se encontraba estacionado cuando tres individuos se le acercaron.

Denunció que, “utilizando armas de fuego, bajo intimidación y amenaza le anunciaron el robo. Acto seguido, los individuos lo agredieron en el área del rostro y sujetaron por el cuello hasta que perdió el conocimiento”.

“Los asaltantes lo despojaron del vehículo marca Acura, modelo MDX, del año 2008 color gris, tablilla HGN-611 y cartera de cintura que en el interior contenía $300.00 en efectivo y documentos personales”, detalló el informe policiaco.