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Perdió el conocimiento: agreden a víctima de “carjacking” en Luquillo

El vehículo robado a mano armada fue descrito como un Acura MDX gris del 2008

2 de septiembre de 2026 - 7:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El crimen fue reportado en el área de playa Azul, en Luquillo. (HERIBERTO CASTRO)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue agredido en medio de un “carjacking” en la madrugada de hoy, miércoles, en Luquillo, informó la Policía.

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El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de la 1:48 a.m., en el área de playa Azul.

Según la Policía, el querellante alegó que se encontraba estacionado cuando tres individuos se le acercaron.

Denunció que, “utilizando armas de fuego, bajo intimidación y amenaza le anunciaron el robo. Acto seguido, los individuos lo agredieron en el área del rostro y sujetaron por el cuello hasta que perdió el conocimiento”.

“Los asaltantes lo despojaron del vehículo marca Acura, modelo MDX, del año 2008 color gris, tablilla HGN-611 y cartera de cintura que en el interior contenía $300.00 en efectivo y documentos personales”, detalló el informe policiaco.

El perjudicado fue atendido en el lugar por paramédicos, pero se negó a ser transportado a una institución hospitalaria y su condición fue descrita como estable.

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CarjackingCarjackingsLuquilloPolicía de Puerto RicoBreaking News
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