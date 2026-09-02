Hallan causa para el arresto de contratista por fraude a adulto mayor en Ponce

Un juez del Tribunal de Ponce encontró el martes causa para el arresto de un contratista de construcción por fraude contra un adulto mayor.

En comunicado de prensa, la Policía identificó al imputado como Juan Manuel Nieves, de 38 años y residente de Río Grande.

De acuerdo con la investigación, entre mayo y septiembre de 2025, la víctima contrató al imputado para realizar una construcción y le pagó dos cheques por la cantidad total de $69,500.

Sin embargo, según los cargos, Nieves “incumplió” con el contrato para la construcción por fases, que debía tener una duración de seis meses.

La denuncia alega que no cumplió con la primera fase del trabajo y “se apropió del dinero”.

El caso fue consultado por el agente Francisco Román Mercado con la fiscal Limarie Cobián Lugo, quien instruyó la radicación de cargos por los artículos 204 (Fraude en la Ejecución de Obras) y 127 A (Maltrato a Persona de Edad Avanzada) del Código Penal de Puerto Rico.

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Tras evaluar la prueba, la juez Ginny Vélez Carreras, del Tribunal de Ponce, determinó causa probable para el arresto y fijó una fianza de $6,000.