Advierten sobre nuevos esquemas de fraude que prometen ayuda a víctimas de estos crímenes

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) advirtió este jueves a la ciudadanía sobre cuatro nuevas modalidades de fraude que revictimizan a las personas que ya fueron afectadas por ese tipo de crimen.

“No solamente le robaron una vez; ahora, estos criminales están tratando de robarles nuevamente utilizando la esperanza de recuperar el dinero perdido”, denunció la comisionada Mónica Rodríguez Villa durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

El primer esquema fraudulento, explicó, utiliza el nombre de Fundación Amira y consiste en vender a las víctimas un certificado que supuestamente los ayudará a recuperar su dinero.

“Las personas completan el formulario por internet y empieza una comunicación a través de WhatsApp. Te van solicitando que envíes una tarjeta prepago para recuperar tu dinero. Luego de esto, te lleva a un documento falso”, abundó.

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Rodríguez Villa aclaró que la OCIF, ni el Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) utilizan este programa. “No se paga por recibir o recuperar el dinero”.

“El documento es un documento falso. Nosotros no estamos detrás de ese documento”, reiteró.

El segundo esquema, dijo, es por medio de una comunicación de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), que ya registró 47 víctimas y $1.1 millones robados.

“Uno de los casos es de una persona que invirtió $300,000”, reveló la comisionada.

De acuerdo con Rodríguez Villa, los perpetradores envían un correo convincente, haciéndose pasar por la FINRA, y “alegan que están realizando una revisión regulatoria de las inversiones que se hicieron”. Posteriormente, solicitan completar una información adicional para ganar datos y acceso a las cuentas de las víctimas.

El tercer esquema, continuó, utiliza una metodología similar, aunque, en vez de hacerse pasar por la FINRA, los victimarios personifican a agentes del FBI que prometen recuperar el dinero, pero cuyo verdadero objetivo es obtener acceso a información privilegiada.

“El hecho de que una persona le diga que trabaja para el FBI, para la propia OCIF o para FINRA no necesariamente significa que sea cierto”, advirtió Rodríguez Villa.

Por último, la funcionaria resaltó la creación de imágenes y vídeos “deepfake”, que son utilizados para poner a las víctimas en contacto con los criminales, quienes llevan a cabo una técnica llamada “pig gutting”, donde se hacen sus amigos y ganan su confianza para luego robarles su información.

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Rodríguez Villa recomendó a las personas a no entrar a los enlaces que les envían y que tampoco envíen dinero a estas personas.

A su vez, exhortó a la ciudadanía a no insultar ni burlarse de las personas que podrían caer víctimas de estos esquemas, e hizo un llamado a más educación.