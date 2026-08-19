Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de agosto de 2026
91°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fianza de $380,000: presunto líder de esquema de fraude con multas sale en libertad condicionada

Ninguno de los 33 imputados fue ingresado a prisión mientras continúa el proceso judicial

19 de agosto de 2026 - 2:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía lleva a cabo un operativo para diligenciar decenas de órdenes de arrestos por un presunto esquema de fraude con multas al DTOP. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El presunto líder de un esquema de fraude con el pago de multas salió en libertad condicionada ayer con una fianza de $380,000, informó la Policía.

RELACIONADAS

Héctor J. Ramos Collazo, de 29 años de edad, compareció ayer ante la jueza Naileen Fines, ante quien se identificó como “asesor financiero”, luego de que fuera uno de los capturados en el “Operativo Eslabón” de la Policía para diligenciar 33 órdenes de arresto.

Según la Policía, Ramos Collazo fue el líder del grupo de personas que utilizó la información robada de una tarjeta de crédito corporativa de una adulta mayor para saldar las multas de ciudadanos que le pagaban para que les borrara las infracciones que tenían ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y AutoExpreso.

De 38 denuncias contra Ramos Collazo se desprenden transacciones a favor de otras personas que ascienden a sobre $30,000, mientras que la Policía alega que el esquema completo habría ascendido a $308,573 en pérdidas de fondos públicos en 100 transacciones.

Algunos de los cargos alegan que en 2021 “criminalmente y fraudulentamente realizó actos consistentes en defraudar” a AutoExpreso, mientras que otros aluden al DTOP, “al cobrar de una persona particular por conseguir que” el reporte “reflejara cero multas”.

La Policía lleva a cabo un operativo para diligenciar decenas de órdenes de arrestos por un presunto esquema de fraude con multas al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).El Departamento de Justicia detalló que, como parte del operativo, se presentarán más de 100 cargos contra 33 personas. La Policía detalló que en la conferencia de prensa también participarán funcionarios del DTOP y del Departamento de Hacienda.
1 / 10 | En imágenes: estos son algunos de los arrestados en el "Operativo Eslabón" por fraude al DTOP. La Policía lleva a cabo un operativo para diligenciar decenas de órdenes de arrestos por un presunto esquema de fraude con multas al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). - Alex Figueroa Cancel

En las denuncias se presentan transacciones de distintas cantidades. Una es por $5,025 y otras por $2,585 y $2,015.

También alega que una de las transacciones, por $991.70, fue para realizada por Ramos Collazo para “conseguir que el reporte de sus multas cero y evitar el pago total de las mismas” ante AutoExpreso.

Mientras, otros cargos apuntan a que cuatro transacciones por $8,555 fueron a favor de David Rodríguez Martín, quien también es uno de los imputados y la Policía informó hoy que es uno de los cuatro que permanecen prófugos en este caso.

La Policía publicó las fotos de cuatro imputados que faltan por arrestar en relación al operativo por alegado fraude con el pago de multas de DTOP y AutoExpreso.
La Policía publicó las fotos de cuatro imputados que faltan por arrestar en relación al operativo por alegado fraude con el pago de multas de DTOP y AutoExpreso. (Suministrada)

También alegan que realizó transacciones a favor de Roberto Rodríguez Cancel y Joseph Rivera Báez, quien también la Policía indicó que están siendo buscados con órdenes de arresto.

El cuarto prófugo fue identificado por la Uniformada como Rogelio Rivera Dumas.

Después del operativo para diligenciar las órdenes de captura, los 28 que arrestados ayer salieron bajo fianza hasta la vista preliminar.

Al radicar los cargos en ausencia, el lunes, la Policía indicó que el tribunal fijó una fianza global de $1,231,000.

¡Así cayeron! Alegado fraude a través de CESCO Digital: más de 30 arrestos en Puerto Rico

¡Así cayeron! Alegado fraude a través de CESCO Digital: más de 30 arrestos en Puerto Rico

Aquí el vídeo. La Policía de Puerto Rico diligenció órdenes de arresto contra más de 30 personas por presunto fraude al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Tags
DTOPAutoExpresofraudeBreaking NewsPolicía de Puerto RicoDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 19 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: