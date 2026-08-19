Fianza de $380,000: presunto líder de esquema de fraude con multas sale en libertad condicionada

El presunto líder de un esquema de fraude con el pago de multas salió en libertad condicionada ayer con una fianza de $380,000, informó la Policía.

Héctor J. Ramos Collazo, de 29 años de edad, compareció ayer ante la jueza Naileen Fines, ante quien se identificó como “asesor financiero”, luego de que fuera uno de los capturados en el “Operativo Eslabón” de la Policía para diligenciar 33 órdenes de arresto.

Según la Policía, Ramos Collazo fue el líder del grupo de personas que utilizó la información robada de una tarjeta de crédito corporativa de una adulta mayor para saldar las multas de ciudadanos que le pagaban para que les borrara las infracciones que tenían ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y AutoExpreso.

De 38 denuncias contra Ramos Collazo se desprenden transacciones a favor de otras personas que ascienden a sobre $30,000, mientras que la Policía alega que el esquema completo habría ascendido a $308,573 en pérdidas de fondos públicos en 100 transacciones.

PUBLICIDAD

Algunos de los cargos alegan que en 2021 “criminalmente y fraudulentamente realizó actos consistentes en defraudar” a AutoExpreso, mientras que otros aluden al DTOP, “al cobrar de una persona particular por conseguir que” el reporte “reflejara cero multas”.

1 / 10 | En imágenes: estos son algunos de los arrestados en el "Operativo Eslabón" por fraude al DTOP. La Policía lleva a cabo un operativo para diligenciar decenas de órdenes de arrestos por un presunto esquema de fraude con multas al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). - Alex Figueroa Cancel 1 / 10 En imágenes: estos son algunos de los arrestados en el "Operativo Eslabón" por fraude al DTOP La Policía lleva a cabo un operativo para diligenciar decenas de órdenes de arrestos por un presunto esquema de fraude con multas al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Alex Figueroa Cancel Compartir

En las denuncias se presentan transacciones de distintas cantidades. Una es por $5,025 y otras por $2,585 y $2,015.

También alega que una de las transacciones, por $991.70, fue para realizada por Ramos Collazo para “conseguir que el reporte de sus multas cero y evitar el pago total de las mismas” ante AutoExpreso.

Mientras, otros cargos apuntan a que cuatro transacciones por $8,555 fueron a favor de David Rodríguez Martín, quien también es uno de los imputados y la Policía informó hoy que es uno de los cuatro que permanecen prófugos en este caso.

La Policía publicó las fotos de cuatro imputados que faltan por arrestar en relación al operativo por alegado fraude con el pago de multas de DTOP y AutoExpreso. (Suministrada)

También alegan que realizó transacciones a favor de Roberto Rodríguez Cancel y Joseph Rivera Báez, quien también la Policía indicó que están siendo buscados con órdenes de arresto.

El cuarto prófugo fue identificado por la Uniformada como Rogelio Rivera Dumas.

Después del operativo para diligenciar las órdenes de captura, los 28 que arrestados ayer salieron bajo fianza hasta la vista preliminar.

Al radicar los cargos en ausencia, el lunes, la Policía indicó que el tribunal fijó una fianza global de $1,231,000.