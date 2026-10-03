Hombre arrestado en operativo donde hirieron a sargento en La Perla podría declararse culpable

Un hombre arrestado en mayo durante un operativo en la barriada La Perla, en el Viejo San Juan, donde también resultó herido de bala un sargento de la Policía de Puerto Rico, podría declararse culpable de los cargos federales que enfrenta.

La Fiscalía federal y la defensa de Jackson L. Nieves Mercado -quien posterior al mencionado operativo quedó bajo custodia federal- se encuentran en negociaciones para alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad, según surgió de una minuta incluida el 30 de septiembre en el expediente judicial.

La información se discutió durante una tercera conferencia de estado procesal celebrada ante la jueza de distrito María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico.

“El gobierno informó que esta semana proporcionará a la defensa el último paquete de documentos y evidencia del proceso de descubrimiento de prueba y que las partes se encuentran en conversaciones para alcanzar un acuerdo de culpabilidad. El gobierno solicitó que se estableciera una fecha límite para el cambio de declaración de culpabilidad. La defensa informó que el caso está avanzando con rapidez y estuvo de acuerdo con establecer dicha fecha límite”, se indicó en la minuta.

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Antongiorgi Jordán fijó el 30 de octubre como fecha límite para un cambio de declaración. Esto no significa que Nieves Mercado ya se haya declarado culpable ni que exista un acuerdo definitivo.

“Si no se alcanza un acuerdo de culpabilidad, se celebrará una cuarta conferencia de estado procesal el 4 de noviembre de 2026, a las 9:30 a. m., en la sala 2 del Tribunal de Hato Rey, ante la jueza María Antongiorgi Jordan”, se enfatizó en la minuta.

El caso

Nieves Mercado, de 23 años y residente de Bayamón, fue arrestado en mayo durante un operativo en La Perla, en San Juan, en el que resultó herido de bala el sargento Kevin Cardé Rosado.

Según la información divulgada entonces por las autoridades, los agentes realizaban un plan de trabajo en el área cuando se produjo un forcejeo con un grupo de personas y posteriormente se escucharon disparos. Cardé Rosado fue transportado a un hospital en condición estable.

Durante la intervención fueron arrestadas cuatro personas. Entre ellas estaba Nieves Mercado, contra quien presuntamente existía una orden de arresto relacionada con un caso previo y por la remoción de un grillete electrónico.

La Policía ocupó dos pistolas, un rifle AR-15, municiones y drogas durante el operativo. (Suministrada)

En el operativo, las autoridades ocuparon dos pistolas, un rifle AR-15, municiones y sustancias controladas. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) asumió jurisdicción sobre el caso federal.

Nieves Mercado enfrenta tres cargos federales: posesión de cocaína con intención de distribuirla, posesión de marihuana con intención de distribuirla y posesión de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas.

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