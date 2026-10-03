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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición grave peatón que fue arrollado en Puerto Nuevo

La Policía indicó que el conductor del vehículo permaneció en la escena

3 de octubre de 2026 - 5:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Wilson Durán, adscrito al Negociado de Patrullas y Carreteras del área de San Juan, quedó a cargo de la investigación. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un peatón permanece en condición grave tras ser arrollado por el un vehículo la noche del viernes en la carretera PR-21, intersección con la avenida José de Diego, en Puerto Nuevo.

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Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar, los agentes encontraron al perjudicado y al conductor del vehículo, quien permaneció en la escena.

La Uniformada indicó que el conductor se sometió a una prueba de alcohol o drogas en su organismo.

Paramédicos del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas atendieron al hombre en el lugar y luego lo transportaron a una institución hospitalaria del área. Su condición fue descrita como grave.

El agente Wilson Durán, adscrito al Negociado de Patrullas y Carreteras del área de San Juan, quedó a cargo de la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPuerto NuevoPeatón arrolladoCICSan JuanCuerpo de Emergencias Médicas
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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