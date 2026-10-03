En condición grave peatón que fue arrollado en Puerto Nuevo

Un peatón permanece en condición grave tras ser arrollado por el un vehículo la noche del viernes en la carretera PR-21, intersección con la avenida José de Diego, en Puerto Nuevo.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar, los agentes encontraron al perjudicado y al conductor del vehículo, quien permaneció en la escena.

La Uniformada indicó que el conductor se sometió a una prueba de alcohol o drogas en su organismo.

Paramédicos del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas atendieron al hombre en el lugar y luego lo transportaron a una institución hospitalaria del área. Su condición fue descrita como grave.