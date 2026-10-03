Incendio consume residencia de madera en Miramar

Los hechos ocurrieron en el segundo piso de una propiedad en la calle Hoare.

Una residencia de madera ubicada en el segundo piso de una propiedad en la calle Hoare, en Miramar, San Juan, quedó destruida tras un incendio reportado esta tarde.

El fuego fue reportado a las 2:05 p. m. y provocó la pérdida total de la vivienda, confirmó la portavoz del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario.

No obstante, las llamas no se propagaron a las residencias aledañas.

Asimismo, indicó que no se reportaron personas heridas a consecuencia del incendio.

En la respuesta participaron bomberos de San Juan y Barrio Obrero, así como personal del Distrito de Operaciones Especiales (DOE) de Hato Rey.