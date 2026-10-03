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Incendio consume residencia de madera en Miramar

El Negociado del Cuerpo de Bomberos confirmó que el fuego ocurrió a las 2:05 p.m. de este sábado

3 de octubre de 2026 - 5:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Incendio consume residencia de madera en Miramar

Incendio consume residencia de madera en Miramar

Los hechos ocurrieron en el segundo piso de una propiedad en la calle Hoare.

Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una residencia de madera ubicada en el segundo piso de una propiedad en la calle Hoare, en Miramar, San Juan, quedó destruida tras un incendio reportado esta tarde.

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El fuego fue reportado a las 2:05 p. m. y provocó la pérdida total de la vivienda, confirmó la portavoz del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario.

No obstante, las llamas no se propagaron a las residencias aledañas.

Asimismo, indicó que no se reportaron personas heridas a consecuencia del incendio.

En la respuesta participaron bomberos de San Juan y Barrio Obrero, así como personal del Distrito de Operaciones Especiales (DOE) de Hato Rey.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias que provocaron el incendio.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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