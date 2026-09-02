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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre de 30 años en Arecibo

La Policía indicó que el cuerpo fue hallado con heridas de bala

2 de septiembre de 2026 - 6:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
Hasta este martes, la Policía había reportado 301 asesinatos en lo que va de este año, cinco menos que los 306 registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo .)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, martes, en Arecibo.

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Los hechos fueron reportados a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 11:32 p.m., en la avenida Constitución, calle B, cerca del colmado Torres.

Según la información preliminar, las autoridades localizaron a orillas de la carretera el cuerpo de un hombre que “presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte”.

El occiso fue identificado como Germán Ramón Medina Vargas, de 30 años.

“En la escena se ocuparon múltiples casquillos de diferentes calibres”, indicó el informe policiaco.

El agente Obed Mercado Arce, adscrito a la División de Homicidios de Arecibo, se hizo cargo de la investigación junto con el fiscal Ismael Ortiz Roldán, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.

Hasta este martes, la Policía había reportado 301 asesinatos en lo que va de este año, cinco menos que los 306 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatosArecibo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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