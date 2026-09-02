Asesinan a un hombre de 30 años en Arecibo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, martes, en Arecibo.

Los hechos fueron reportados a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 11:32 p.m., en la avenida Constitución, calle B, cerca del colmado Torres.

Según la información preliminar, las autoridades localizaron a orillas de la carretera el cuerpo de un hombre que “presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte”.

El occiso fue identificado como Germán Ramón Medina Vargas, de 30 años.

“En la escena se ocuparon múltiples casquillos de diferentes calibres”, indicó el informe policiaco.

El agente Obed Mercado Arce, adscrito a la División de Homicidios de Arecibo, se hizo cargo de la investigación junto con el fiscal Ismael Ortiz Roldán, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.