Asesinan a un hombre de 30 años en Arecibo
La Policía indicó que el cuerpo fue hallado con heridas de bala
2 de septiembre de 2026 - 6:24 AM
2 de septiembre de 2026 - 6:24 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, martes, en Arecibo.
Los hechos fueron reportados a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 11:32 p.m., en la avenida Constitución, calle B, cerca del colmado Torres.
Según la información preliminar, las autoridades localizaron a orillas de la carretera el cuerpo de un hombre que “presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte”.
El occiso fue identificado como Germán Ramón Medina Vargas, de 30 años.
“En la escena se ocuparon múltiples casquillos de diferentes calibres”, indicó el informe policiaco.
El agente Obed Mercado Arce, adscrito a la División de Homicidios de Arecibo, se hizo cargo de la investigación junto con el fiscal Ismael Ortiz Roldán, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.
Hasta este martes, la Policía había reportado 301 asesinatos en lo que va de este año, cinco menos que los 306 registrados a la misma fecha en el 2025.
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