Policía confirma que conductor asesinado en expreso Baldorioty era primo de expelotero baleado en Caimito

La Policía confirmó que el conductor asesinado este pasado domingo en el expreso Baldorioty de Castro era familia del expelotero que murió baleado en Caimito, San Juan. el pasado 16 de agosto.

El teniente Arnaldo Ruiz, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, indicó que el exlanzador Alexander Bruno Pastrana, de 45 años, era primo de Gilberto Pastrana Bruno, de 40 años, ambos residentes de Caimito.

No obstante, Ruiz indicó que por el momento no han obtenido alguna información que relacione ambos crímenes.

“No lo vinculamos, pero no lo descartamos”, sostuvo Ruiz, en entrevista con El Nuevo Día.

Señaló que otro familiar confirmó el vínculo, pero le manifestó que no eran cercanos.

Bruno Pastrana, exlanzador de los Pescadores del Plata en el béisbol Doble A, fue atacado a tiros frente a un negocio, en hechos reportados a eso de las 7:17 p.m.

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El teniente dijo que al momento no han logrado identificar un móvil y encontrar pistas de quiénes habrían sido los responsables.

“En los vídeos se puede ver que eran dos personas. Estaban encapuchados. Se puede ver la constitución física, pero los rostros están cubiertos”, dijo Ruiz. “En el vídeo se ve el evento, pero estaban encapuchados”.

“Era algo bien rápido. Se estacionó y se bajó, y en un minuto y medio llegan estos individuos. Era dirigido a él porque fueron directamente hacia él”, agregó.

Mencionó además que no rindió frutos la investigación del teléfono de Bruno Pastrana, mientras que de la información obtenida en entrevistas se supo que había tenido un altercado.

“Hasta ahora no descartamos nada, pero no creemos que eso haya propiciado a que le dieran muerte”, comentó Ruiz. “Han habido otros incidentes de violencia en Caimito. Puede ser que lo hayan confundido”.

Por otro lado, Pastrana Bruno murió baleado en hechos reportados a eso de las 3:03 de la madrugada, en el expreso Baldorioty, cerca de Isla Verde, Carolina.

La directora del CIC de Carolina, Mabel Olivera, había indicado ayer que desde otro vehículo “aparentemente lo siguieron, lo acecharon y le realizaron varios disparos. Perdió el control y dio con la valla que divide los carriles”, donde levantaron varios casquillos de distintos calibres.

En la tarde de hoy, martes, todavía intentaban obtener alguna pista que los lleve a establecer una identidad de responsables del crimen.