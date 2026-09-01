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Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios en la zona metropolitana

El boletín estaba en efecto para Bayamón, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto

1 de septiembre de 2026 - 2:22 PM

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Mapa del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan de las 2:00 de la tarde. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió, en la tarde del martes, una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona metropolitana.

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El boletín de la agencia federal cubría los pueblos de Bayamón, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto.

Agregó que la advertencia estaba en efecto hasta las 4:00 de la tarde.

Más temprano, el meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que todavía permanece abundante humedad tropical sobre la región debido a los remanentes de la tormenta tropical Dolly, por lo que se espera que las lluvias se tornen más frecuentes durante las horas de la tarde.

“Todavía este martes sigue el campo de humedad de Dolly en el área”, indicó.

Según Anselmi, la actividad podría comenzar afectando municipios del este, particularmente las zonas montañosas, para luego concentrarse sobre sectores de la Cordillera Central y municipios del oeste.

Además, líneas de nubosidad que se extienden desde Vieques y la Sierra de Luquillo podrían contribuir al desarrollo de lluvias sobre el área metropolitana de San Juan.

El meteorólogo anticipó períodos de lluvia de moderada a fuerte y la formación de tormentas eléctricas.

Ante ese escenario, el riesgo de inundaciones se mantendrá entre limitado y elevado.

Anselmi explicó que podrían registrarse acumulaciones de agua en carreteras, inundaciones urbanas o aumentos en riachuelos. Tampoco descartó la posibilidad de alguna inundación repentina si la actividad de lluvia persiste sobre un mismo sector.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaInundaciones
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