Alza de 882 casos de COVID-19 en una semana mantiene en alerta al Departamento de Salud

El secretario de Salud, Víctor Ramos, reconoció este martes que, en apenas una semana, hubo un aumento de 882 casos de COVID-19 reportados a la agencia –que se mantiene atenta a las cifras–, aunque recalcó que no se han alcanzado niveles de epidemia.

“El COVID está en nivel de transmisión alto, (con) 2,190 casos registrados. Mayor que la semana pasada, que fue 1,308 casos”, dijo Ramos, durante la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

La mayor cantidad de casos, añadió, está entre pacientes de 0 a 9 años y en la región de Mayagüez.

“Sí, están subiendo los casos. Esto es algo cíclico. No solo están subiendo en Puerto Rico, están subiendo en todo Estados Unidos. También a nivel mundial, pero, ciertamente, nos preocupa que, básicamente, son 1,000 casos más de la semana pasada a esta, y tomando en cuenta que estos son los casos que se reportan”, indicó el secretario.

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“Hay gente que se hace pruebas caseras, etcétera, que las puede reportar al Departamento de Salud, pero la mayoría no se reportan. Así que sí estamos monitoreando el asunto. No es que haya una epidemia. No está en niveles epidémicos”, enfatizó.

En lo que va de año, las muertes registradas asociadas al COVID-19 suman 34. En 2025, esa cifra se situó en 285, precisó Ramos.

Cuestionado sobre a qué atribuía el aumento, se limitó a decir: “Esto es cíclico”.

“Está subiendo no solo aquí y en Estados Unidos, sino (también) a nivel mundial. Estamos pendiente a que, entonces, empiece a bajar y no siga subiendo sin freno. Pero no estamos en ese punto”, sostuvo.

Como hace seis años –en el peor momento de la pandemia de COVID-19, Ramos recomendó a toda persona que se sienta enferma a que acuda al médico y le haga un diagnóstico adecuado para recibir tratamiento.