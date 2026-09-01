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Alza de 882 casos de COVID-19 en una semana mantiene en alerta al Departamento de Salud

Pese al incremento, el secretario Víctor Ramos sostiene que las cifras no han llegado a niveles de epidemia

1 de septiembre de 2026 - 1:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ramos aseguró que Salud se mantiene vigilante a los casos de COVID-19 reportados. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El secretario de Salud, Víctor Ramos, reconoció este martes que, en apenas una semana, hubo un aumento de 882 casos de COVID-19 reportados a la agencia –que se mantiene atenta a las cifras–, aunque recalcó que no se han alcanzado niveles de epidemia.

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“El COVID está en nivel de transmisión alto, (con) 2,190 casos registrados. Mayor que la semana pasada, que fue 1,308 casos”, dijo Ramos, durante la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

La mayor cantidad de casos, añadió, está entre pacientes de 0 a 9 años y en la región de Mayagüez.

“Sí, están subiendo los casos. Esto es algo cíclico. No solo están subiendo en Puerto Rico, están subiendo en todo Estados Unidos. También a nivel mundial, pero, ciertamente, nos preocupa que, básicamente, son 1,000 casos más de la semana pasada a esta, y tomando en cuenta que estos son los casos que se reportan”, indicó el secretario.

“Hay gente que se hace pruebas caseras, etcétera, que las puede reportar al Departamento de Salud, pero la mayoría no se reportan. Así que sí estamos monitoreando el asunto. No es que haya una epidemia. No está en niveles epidémicos”, enfatizó.

En lo que va de año, las muertes registradas asociadas al COVID-19 suman 34. En 2025, esa cifra se situó en 285, precisó Ramos.

Cuestionado sobre a qué atribuía el aumento, se limitó a decir: “Esto es cíclico”.

“Está subiendo no solo aquí y en Estados Unidos, sino (también) a nivel mundial. Estamos pendiente a que, entonces, empiece a bajar y no siga subiendo sin freno. Pero no estamos en ese punto”, sostuvo.

Como hace seis años –en el peor momento de la pandemia de COVID-19, Ramos recomendó a toda persona que se sienta enferma a que acuda al médico y le haga un diagnóstico adecuado para recibir tratamiento.

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que puede causar complicaciones, particularmente entre adultos mayores, personas inmunocomprometidas o con condiciones médicas preexistentes. Los síntomas incluyen fiebre, tos, escalofríos, falta de aire congestión y dolor de garganta.

Tags
Departamento de Salud COVID-19Víctor Ramos
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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