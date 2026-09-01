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Florida ejecutará este martes a confinado que pasó casi 50 años en el corredor de la muerte

Con Harold Gene Lucas, el número de ejecuciones ascendería a 14 en lo que va de 2026, la cifra más alta entre los estados

1 de septiembre de 2026 - 1:17 PM

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Fotografía cedida por el Departamento de Correcciones de Florida que muestra a Harold Gene Lucas. (EFE/ Departamento de Correcciones de Florida)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - Florida ejecuta este martes a Harold Gene Lucas, un hombre de 74 años, 49 de ellos en el corredor de la muerte, por matar a tiros a una menor de 16 en 1976, en la decimocuarta pena capital del estado este año, más que las diez del resto del país juntas.

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Lucas recibirá una inyección letal a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, al norte del estado, según la orden firmada por el gobernador, el republicano Ron DeSantis.

La de Lucas es la primera ejecución en el país desde el 18 de agosto, cuando Florida aplicó la inyección letal a William Silvia. Cinco días antes, Oklahoma, Tennessee y Alabama ejecutaron a tres reos el mismo día, algo que no pasaba desde 2010.

Antes de este martes, el país sumaba 23 ejecuciones en 2026: 13 en Florida y diez repartidas entre otros cinco estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

El conocido como ‘estado del sol’ ejecutó a 19 reos en 2025, un récord en su historia moderna. Con Lucas son 42 desde que DeSantis llegó al cargo en 2019, y el gobernador, que lo deja en enero, firmó 16 órdenes de ejecución este año.

Un jurado lo declaró culpable en febrero de 1977 de asesinato en primer grado y de dos intentos de asesinato. El Tribunal Supremo de Florida anuló después cuatro veces la pena de muerte por errores en el procedimiento, y en total se le impuso cinco veces por el mismo crimen.

Los registros judiciales sitúan el crimen la noche del 13 de agosto de 1976 en la casa de Jill Piper, en Bonita Springs (Florida). La joven había roto con Lucas y había pedido a dos amigos que la acompañaran esa noche. Él disparó contra los tres; los otros dos, de 17 y 19 años, resultaron heridos.

Organizaciones contra la pena de muerte pidieron a DeSantis que cambiase la condena. Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, en inglés) alegó que Lucas, sin antecedentes penales, creció en un entorno de violencia y consumo de drogas, y que la fiscalía insistió en la pena capital en cada nuevo juicio.

Florida tiene fijadas otras dos ejecuciones por asesinato en septiembre: la de Daniel Conahan, el día 10, y la de Curtis Beasley, el 29.

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Breaking NewsFloridaPena de muertePena capitalEstados UnidosMuertes
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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