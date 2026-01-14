Opinión
El poder judicial de Irán anuncia juicios rápidos y ejecuciones para manifestantes detenidos

La cifra de muertos ha aumentado a 2,571, según activistas, mientras más de 18,000 personas han sido detenidas

14 de enero de 2026 - 7:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos dijo que 2,403 de los muertos eran manifestantes y 147 estaban afiliados al gobierno. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - El jefe del poder judicial de Irán señaló el miércoles que habría juicios rápidos y ejecuciones para aquellos detenidos en las protestas a nivel nacional, a pesar de una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los comentarios del jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, se producen después de que los activistas advirtieran que las ejecuciones de los detenidos podrían ser inminentes. La sangrienta represión de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones ya ha dejado al menos 2,571 muertos, informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. Esa cifra supera con creces el número de muertos de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas y recuerda al caos que rodeó la Revolución Islámica de 1979 en el país.

Trump ha advertido repetidamente que Estados Unidos podría tomar medidas militares por el asesinato de manifestantes pacíficos, apenas unos meses después de que bombardeara recintos nucleares iraníes durante una guerra de 12 días lanzada por Israel contra la República Islámica en junio.

Mientras tanto, Irán preparaba el miércoles el funeral masivo de 100 miembros de las fuerzas de seguridad muertos en las manifestaciones, y la gente seguía expresando temor en las calles. Las fuerzas de seguridad de paisano aún rondaban algunos vecindarios, aunque la policía antidisturbios y los miembros de la fuerza paramilitar Basij, formada por voluntarios de la Guardia Revolucionaria, parecían haber sido enviados de regreso a sus cuarteles.

“Estamos muy asustados por estos sonidos (de disparos) y protestas”, dijo una madre de dos hijos que compraba frutas y verduras el miércoles, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Hemos oído que muchos han muerto y muchos están heridos. Ahora se ha restaurado la paz, pero las escuelas están cerradas y tengo miedo de enviar a mis hijos a la escuela de nuevo”.

Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia.Las manifestaciones han alcanzado más de 170 localidades en 25 de las 31 provincias iraníes, según la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.Manifestantes participan en una manifestación en Berlín, Alemania, en apoyo a las protestas masivas a nivel nacional en Irán contra el gobierno.
1 / 16 | Protestas en Irán: el gobierno desconecta el internet, pero manifestantes encuentran cómo comunicarse con el mundo. Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia. - The Associated Press

Ahmadreza Tavakoli, de 36 años, dijo a The Associated Press que fue testigo de una manifestación en Teherán y le sorprendió que las autoridades emplearan armas de fuego.

“La gente salió a expresarse y protestar, pero rápidamente se convirtió en una zona de guerra”, dijo Tavakoli. “La gente no tiene armas. Solo las fuerzas de seguridad tienen armas”.

“Tenemos que hacerlo rápido”

Mohseni-Ejei hizo el comentario en un video emitido en internet por la televisión estatal iraní.

“Si queremos hacer un trabajo, debemos hacerlo ahora. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido”, afirmó. “Si se demora dos meses, tres meses después, no tiene el mismo efecto. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido”, añadió.

Sus comentarios suponen un desafío directo a Trump, quien advirtió a Irán sobre las ejecuciones en una entrevista con CBS emitida el martes:

“Tomaremos medidas muy fuertes”, advirtió Trump. “Si hacen tal cosa, tomaremos medidas muy fuertes”.

“No queremos ver lo que está sucediendo en Irán. Y sabes, si quieren tener protestas, eso es una cosa, cuando comienzan a matar a miles de personas, y ahora me estás hablando de ahorcamientos, veremos cómo les resulta eso. No les va a salir bien”.

Mientras tanto, los activistas dijeron el miércoles que Starlink estaba ofreciendo servicio gratuito en Irán. El servicio de internet satelital ha sido clave para sortear un apagón de internet impuesto por la teocracia el 8 de enero. Irán comenzó a permitir el martes las llamadas al extranjero a través de celulares, pero las llamadas de personas fuera del país hacia Irán siguen bloqueadas.

“Podemos confirmar que la suscripción gratuita para los terminales de Starlink es completamente funcional”, dijo Mehdi Yahyanejad, un activista con sede en Los Ángeles que ha ayudado a llevar las unidades a Irán. “Lo probamos usando un terminal de Starlink recién activado dentro de Irán”.

Starlink en sí no reconoció de inmediato la decisión.

Las fuerzas de seguridad iraníes también parecían buscar antenas de Starlink, ya que personas en el norte de Teherán informaron que las autoridades estaban allanando edificios de apartamentos con antenas satelitales. Aunque las antenas de televisión satelital son ilegales, muchos en la capital las tienen en sus hogares, y las autoridades en general habían dejado de hacer cumplir la ley en los últimos años.

El número de muertos sigue aumentando

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos dijo que 2,403 de los muertos eran manifestantes y 147 estaban afiliados al gobierno. Entre los muertos había 12 niños, así como nueve civiles que, según la agencia, no participaban en las protestas. Más de 18,100 personas han sido detenidas, dijo el grupo.

Evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil, y AP no ha podido evaluar de manera independiente el número de víctimas debido a las interrupciones en las comunicaciones en el país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

