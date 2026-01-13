Personas dentro de Irán describen un gran despliegue de seguridad en sus primeras llamadas al extranjero

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - Los iraníes pudieron llamar al extranjero desde sus celulares el martes por primera vez desde que las comunicaciones se interrumpieron durante una campaña de represión de las protestas a nivel nacional. Al menos 646 personas han muerto, según activistas.

Varias personas en Teherán pudieron llamar a The Associated Press y hablar con un periodista allí. La oficina de AP en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, no pudo devolver las llamadas a esos números. Los testigos dijeron que los mensajes de texto SMS seguían sin funcionar y que los usuarios de internet en Irán podían conectarse a sitios web locales aprobados por el gobierno, pero no a nada en el extranjero.

Los testigos ofrecieron un breve atisbo de la vida en las calles de la capital iraní durante los cuatro días y medio que ha estado aislada del resto del mundo. Describieron un fuerte despliegue de seguridad en el centro de Teherán.

Agentes de policía antimotines equipados con cascos y armaduras portaban porras, escudos, escopetas y lanzadores de gas lacrimógeno. Vigilaban en las principales intersecciones. Cerca, los testigos vieron a miembros de la fuerza Basij, formada por voluntarios de la Guardia Revolucionaria, que portaban armas de fuego y porras de manera similar. También se podían ver agentes de seguridad vestidos de civil en espacios públicos.

Varios bancos y oficinas gubernamentales fueron incendiados durante los disturbios, dijeron. Los cajeros automáticos habían sido destrozados y los bancos tenían problemas para completar transacciones sin internet, añadieron los testigos.

Sin embargo, las tiendas estaban abiertas, aunque había poco tráfico peatonal en la capital. Se esperaba que el Gran Bazar de Teherán, donde comenzaron las manifestaciones el 28 de diciembre, abriera el martes. Un testigo dijo haber hablado con varios comerciantes que dijeron que las fuerzas de seguridad les ordenaron reabrir bajo cualquier circunstancia. Los medios estatales iraníes no habían reconocido esa orden.

Los testigos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Irán dice que se comunicó con Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Irán quiere negociar con Washington después de su amenaza de atacar a la República Islámica por una represión de los manifestantes.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista transmitida el lunes por la noche en Al Jazeera, una cadena de noticias satelital financiada por Qatar, que continuaba comunicándose con el enviado estadounidense Steve Witkoff.

La comunicación “continuó antes y después de las protestas y aún continúa”, dijo Araghchi. Sin embargo, “las ideas y amenazas propuestas por Washington contra nuestro país son incompatibles”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que las declaraciones públicas de Irán divergen de los mensajes privados que el gobierno ha recibido de Teherán en los últimos días.

“Creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes”, dijo Leavitt. “Sin embargo, dicho esto, el presidente ha demostrado que no tiene miedo de usar opciones militares si y cuando lo considere necesario, y nadie sabe eso mejor que Irán”.

Mientras tanto, manifestantes progubernamentales inundaron las calles el lunes en apoyo a la teocracia, una demostración de fuerza después de días de protestas que desafiaron directamente el gobierno del líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei. La televisión estatal iraní transmitió cánticos de la multitud, que parecía contar con decenas de miles, que gritaban “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!”

Otros clamaban, “¡Muerte a los enemigos de Dios!” El fiscal general de Irán ha advertido que cualquiera que participe en protestas será considerado un “enemigo de Dios”, un cargo que conlleva la pena de muerte.

Trump impone aranceles a los socios comerciales de Irán

Trump anunció el lunes que los países que hagan negocios con Irán enfrentarán aranceles del 25% por parte de Estados Unidos. Trump anunció los aranceles en una publicación en redes sociales, diciendo que serían “efectivos de inmediato”.

Era una medida contra la represión de las protestas iraníes impuesta por Trump, quien cree que imponer aranceles puede ser una herramienta útil para presionar a amigos y enemigos en el escenario global para que acaten su voluntad.

Brasil, China, Rusia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos están entre las economías que hacen negocios con Teherán.

Trump dijo el domingo que su gobierno estaba en conversaciones para organizar una reunión con Teherán, pero advirtió que podría tener que actuar primero a medida que aumentan los reportes sobre el número de muertos en Irán y el gobierno continúa arrestando a manifestantes.

“Creo que están cansados de ser golpeados por Estados Unidos”, dijo Trump. “Irán quiere negociar”.

Irán, a través del presidente del parlamento del país, advirtió el domingo que el ejército estadounidense e Israel serían “objetivos legítimos” si Washington usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10,700 personas también han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, dijo la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que ha dado datos precisos en disturbios anteriores en los últimos años y ofreció la última cifra de muertos la madrugada del martes. Se basa en partidarios en Irán que verifican la información. Dijo que 512 de los muertos eran manifestantes y 134 eran miembros de las fuerzas de seguridad.

Con el internet caído en Irán, determinar el alcance de las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. The Associated Press no ha podido confirmar de manera independiente el número de víctimas. El gobierno de Irán no ha ofrecido cifras totales de bajas.

