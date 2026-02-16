Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Grecia buscará obtener fotos de ejecuciones nazis ofrecidas a la venta en internet

El Ministerio de Cultura quiere adquirir imágenes históricas, ofrecidas en eBay, que muestran el fusilamiento de 200 griegos

16 de febrero de 2026 - 3:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El muro de ejecución en el campo de tiro de Kaisariani, en el suburbio de Kaisariani en Atenas, el lunes 16 de febrero de 2026, donde 200 presos políticos comunistas griegos fueron ejecutados por las fuerzas nazis el 1 de mayo de 1944. (Foto AP/Petros Giannakouris) (Petros Giannakouris)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ATENAS - Grecia informó que intentará obtener fotografías que aparentemente muestran los momentos finales de 200 griegos que fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento nazi en Atenas durante la Segunda Guerra Mundial, luego que las imágenes, hasta ahora desconocidas, aparecieran en un sitio de ventas en internet.

RELACIONADAS

Las imágenes que aparecieron en eBay durante el fin de semana supuestamente muestran a los hombres siendo conducidos a la muerte el 1 de mayo de 1944, en un campo de tiro del suburbio de Kaisariani, en la capital griega. Aunque las ejecuciones eran bien conocidas, no existían fotos ni documentación fílmica conocida del hecho.

El Ministerio de Cultura de Grecia indicó que “es muy posible que se trate de fotografías auténticas”, y añadió que buscará obtenerlas como archivos históricos después que un coleccionista en Bélgica de objetos de recuerdos militares alemanes las pus

Con movimientos torpes pero decididos, los robots jugaron al fútbol, sorprendieron a los niños con habilidades de boxeo en sombras y lanzaron flechas este lunes en el lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos.Mientras caminaban con dificultad o se detenían para un cambio de batería, sus creadores y futurólogos debatían la gran pregunta: ¿cuándo estarán listos los robots para ordenar armarios y lavar los platos?Los organizadores limitaron las pruebas a actividades que los humanoides pudieran intentar razonablemente.
1 / 10 | De la Antigua Grecia al futuro: la inusual competencia de robots en la cuna de los Juegos Olímpicos. Con movimientos torpes pero decididos, los robots jugaron al fútbol, sorprendieron a los niños con habilidades de boxeo en sombras y lanzaron flechas este lunes en el lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos. - Thanassis Stavrakis

iera a la venta el sábado.

La serie de fotos muestra a hombres siendo conducidos a través de un portón y por un sendero. Permanecen erguidos cuando los alinean frente a un muro.

Las ejecuciones en Kaisariani de 200 prisioneros políticos comunistas fueron una de las peores atrocidades durante la ocupación de Grecia por el Tercer Reich y siguen siendo un momento fundamental para el país.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, estalló una guerra civil brutal entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Occidente y los combatientes comunistas, y se prolongó hasta 1949. Sus heridas aún no han sanado por completo.

Poco después que las fotos se publicaran para su venta, un memorial en el lugar dedicado a los asesinados fue vandalizado, y se destrozaron las placas con sus nombres.

“La memoria histórica no será borrada, por más que moleste a algunas personas”, afirmó el municipio de Kaisariani en un comunicado publicado en su página de Facebook. Agregó que reparará el monumento. Las fotos, señaló, habían provocado “un escalofrío de emoción por la postura heroica y valiente de los 200 héroes comunistas que se enfrentaron al pelotón de fusilamiento”.

El Ministerio de Cultura señaló que existen “bastantes complicaciones legales” para reclamar las imágenes. Indicó que expertos del Ministerio ya estaban en contacto con el coleccionista que las puso en subasta y que lo visitarán en Gante, Bélgica, para examinar “la autenticidad y la legalidad de su origen”.

Una comisión del Ministerio también se reunirá el miércoles para determinar si clasifica las fotografías como parte del patrimonio griego.

Si se determina que las imágenes son auténticas y que fueron obtenidas legalmente, “el Ministerio de Cultura finalizará de inmediato las medidas para su adquisición por los medios legales correspondientes”, indicó.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsGrecia Nazis
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: