Científicos recuperan las herramientas de madera más antiguas de un yacimiento en Grecia

Dos artefactos hallados a orillas de un lago en Grecia son las herramientas de madera más antiguas descubiertas hasta ahora y datan de hace 430,000 años.

Uno es un palo enjuto de unos 80 centímetros de largo que podría haber servido para excavar en el barro. El otro es un trozo más pequeño y misterioso de madera de sauce o álamo que podría haberse utilizado para dar forma a herramientas de piedra, según una investigación publicada el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los científicos creen que los antiguos humanos manejaban toda una letanía de herramientas de piedra, hueso y madera. Pero hoy en día es especialmente difícil encontrar pruebas de herramientas de madera porque la madera se pudre muy rápido. Estas herramientas sólo se conservan en entornos específicos como el hielo, las cuevas o bajo el agua.

PUBLICIDAD

Las herramientas más recientes, halladas en la cuenca griega de Megalópolis, posiblemente fueron enterradas rápidamente por los sedimentos y conservadas por un ambiente húmedo a lo largo del tiempo. Durante años, los investigadores han encontrado otros restos en el yacimiento, como herramientas de piedra y huesos de elefante con cortes. Aunque los científicos no pudieron datar directamente las herramientas de madera, el yacimiento tiene unos 430,000 años de antigüedad, lo que da una idea de la edad de los objetos.

“Siempre me ha encantado poder tocar estos objetos”, afirma Annemieke Milks, autora del estudio y profesora de la Universidad de Reading.

Aún no se han encontrado restos humanos en el yacimiento, por lo que todavía no está claro quién utilizó las herramientas. Los propietarios podrían haber sido neandertales, antepasados humanos primitivos u otra persona.

Según el arqueólogo Jarod Hutson, del Museo Nacional Smithsoniano de Historia Natural, es probable que el yacimiento griego contenga más joyas del pasado que esperan ser encontradas. Pero el aspecto discreto de estas dos nuevas herramientas las hace más difíciles de interpretar.

“Es difícil entusiasmarse con ellas porque no parecen inmediatamente herramientas de madera. Y no sabemos para qué se utilizaban”, dijo Hutson, que no participó en el nuevo estudio.

Otros ejemplos de herramientas de madera antiguas son un juego de lanzas de Alemania y unos palos de excavar chinos de 300,000 años de antigüedad que podrían haberse utilizado para recolectar plantas.

El nuevo hallazgo ofrece una visión poco común de la variada colección de herramientas utilizadas para sobrevivir, un vistazo a un “aspecto poco conocido de la tecnología de los primeros humanos”, dijo en un correo electrónico la autora del estudio, Katerina Harvati, de la Universidad de Tubinga.

--