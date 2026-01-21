Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

En tierra se emiten 600 trillones de microplásticos al año

Un estudio de la Universidad de Viena publicado este miércoles presentó la cifra, que representa unas 20 más que en los océanos del planeta

21 de enero de 2026 - 7:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El estudio liderado por Evangelou recopiló 2,782 mediciones de concentraciones de microplásticos de 76 estudios en 283 lugares de todo el mundo entre 2014 y 2024, y las comparó con simulaciones de modelos. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La superficie terrestre libera más de 600 trillones de partículas de plástico al año, 20 veces más que los océanos, aunque menos de lo estimado hasta ahora, según un estudio de la Universidad de Viena hecho público este miércoles.

RELACIONADAS

Los microplásticos —partículas de menos de 5 milímetros que se desprenden del plástico al degradarse— se consideran un riesgo para la salud de humanos y animales cuando son inhalados o ingeridos, y se originan, por ejemplo, durante la abrasión de neumáticos y fibras textiles, o en la suspensión de tierras u océanos ya contaminados.

“Las estimaciones de emisiones ahora escaladas muestran que se emiten más de 20 veces más partículas de microplástico en tierra que desde el océano”, explica en un comunicado Ioanna Evangelou, una de las autoras del estudio.

“Sin embargo, la masa emitida es en realidad mayor sobre el océano que sobre la tierra, lo cual se debe al mayor tamaño promedio de las partículas oceánicas”, añade la científica del Instituto de Meteorología y Geofísica de la Universidad de Viena.

El estudio liderado por Evangelou recopiló 2,782 mediciones de concentraciones de microplásticos de 76 estudios en 283 lugares de todo el mundo entre 2014 y 2024, y las comparó con simulaciones de modelos.

Así, los investigadores estimaron 610 trillones de partículas plásticas provenientes de la tierra (0.08 partículas por metro cúbico) y 26 trillones de partículas provenientes de los océanos (0.003), con tamaños de entre cinco y cien micrómetros.

Con un 34% de la producción de estas cuatro resinas, China es, de lejos, el primer productor, seguida por Estados Unidos (13%) y Arabia Saudita. Luego se encuentran Corea del Sur (5%), India y Japón. Alemania, único país europeo entre los diez primeros productores, se sitúa con un 2% de la producción de estos cuatro plásticos en el año pasado.Un hombre camina por la orilla del río Drina, cerca de Visegrad, en Bosnia, que está cubierto de desechos plásticos. En Ginebra, 184 países intentan redactar el primer tratado mundial para poner fin a la contaminación por plásticos.Los niños caminan entre escombros, incluidos plásticos, que fueron arrastrados a la costa por tifones anteriores a lo largo de una zona marginal junto a la bahía el 26 de noviembre de 2024, en Navotas, Filipinas.
1 / 13 | Estos son los siete países que producen la mayoría del plástico en el mundo. Con un 34% de la producción de estas cuatro resinas, China es, de lejos, el primer productor, seguida por Estados Unidos (13%) y Arabia Saudita. Luego se encuentran Corea del Sur (5%), India y Japón. Alemania, único país europeo entre los diez primeros productores, se sitúa con un 2% de la producción de estos cuatro plásticos en el año pasado. - SALVATORE DI NOLFI

Estos valores son entre dos y cuatro veces inferiores a los estipulados por los modelos.

A pesar de que el 71% de la Tierra está cubierta de agua, la superficie terrestre libera más de 20 veces más partículas microplásticas, indica el estudio, publicado en la revista científica británica Nature.

Los cálculos de la investigación también reevaluaron la cantidad total de microplásticos que entran en la atmósfera que, según sus hallazgos, es entre “100 y 10,000 veces menor de lo que se suponía anteriormente”.

Sin embargo, los autores del estudio enfatizan la necesidad de mejorar aún más las estimaciones sobre emisiones globales.

“Se necesitan más mediciones para saber cuánto microplástico proviene del tráfico y cuánto de otras fuentes”, asegura en el mismo comunicado Andreas Stohl, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Tierra, Geografía y Astronomía de la Universidad de Viena, a la que pertenece el Instituto de Meteorología y Geofísica.

“La distribución del tamaño de las partículas también es incierta y, por lo tanto, también lo es la cantidad total de plástico transportado en la atmósfera”, concluye el investigador.

Breaking NewsPlásticoTierraRevista Nature
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
