Productora de la serie israelí “Teherán” fallece repentinamente en Grecia

Atenas, Grecia - La productora israelí Dana Eden, más conocida por ser la co-creadora del thriller de espionaje “Teherán”, ganador de un Emmy, ha fallecido repentinamente en Grecia, según informó el lunes la cadena pública israelí KAN.

Eden, de 52 años, fue hallada muerta en un hotel de la capital griega, Atenas, según un funcionario de la policía griega, que añadió que los primeros indicios apuntaban a que se había quitado la vida y que no había sospechas de juego sucio. El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que la policía griega no hace comentarios públicos en estos casos.

Según KAN, Eden se encontraba en Grecia para el rodaje de la cuarta temporada de la exitosa serie.

“Dana figuraba entre las principales figuras de la industria televisiva israelí y desempeñó un papel central en la creación y dirección de algunas de las producciones más destacadas e influyentes de la corporación”, declaró la KAN en un comunicado. No facilitó la causa de la muerte.

“Su trabajo profesional, su dedicación sin concesiones y su amor por la creación dejaron una profunda huella en la radiotelevisión pública israelí. La KAN comparte el profundo dolor de su familia, amigos y colegas”, declaró la emisora.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, la productora de Eden, Donna and Shula productions, trató de disipar los rumores de que el productor había sido asesinado.

“La productora desea aclarar que los rumores de una muerte criminal o por motivos nacionales son falsos e infundados”, ha declarado.

“Este es un momento de gran dolor para la familia, amigos y compañeros. Pedimos que se respete la dignidad de Dana y la intimidad de sus seres queridos”, ha declarado la productora.

El Ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar, en un mensaje en las redes sociales X, dijo que había recibido “con gran tristeza” la noticia de la muerte de Eden, describiéndola como “una de las productoras más destacadas e influyentes de la industria televisiva israelí”.

“Dana dejó una profunda huella en la creación israelí y llevó nuestra historia a escenarios internacionales con orgullo, talento y valentía”, declaró Zohar.

“Teherán”, que se estrenó en Israel y en Apple TV en 2020, cuenta la historia de Tamar Rabinyan, una joven agente del Mossad encargada de piratear e inutilizar el reactor nuclear iraní para que el ejército israelí pueda llevar a cabo un ataque aéreo. La serie fue galardonada con el premio a la mejor serie dramática en la 49ª edición de los Premios Emmy Internacionales en noviembre de 2021.

Eden comenzó a trabajar en la producción televisiva en Israel en la década de 1990, trabajando en programas como la comedia “Yom Haem” y el drama policíaco “Magpie”, antes de alcanzar el éxito internacional con “Teherán”.

En 2018, su programa “Saving the Wildlife” ganó el premio a la mejor revista de televisión para niños y jóvenes en los Premios de la Academia de Televisión de Israel.

