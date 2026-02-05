La película española “Aída y Vuelta”, que estrena en los cines de Puerto Rico este jueves, se imagina un universo alterno donde el popular programa de televisión siguió al aire por cuatro años más. El brinco en el tiempo le da dos ganchos cómicos al filme: una evolución autorreferencial del lugar del humor y legado del programa dentro de la cultura popular española y una comedia laboral de cómo explotan los egos cuando las mentes creativas se desgastan. La dirección de Paco León ágilmente alterna estos dos recursos para lograr un filme que trasciende sus detalles y sorprendentemente tiene varios planteamientos interesantes.