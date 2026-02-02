Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Aída y Vuelta”: llegan los actores de la película española a Puerto Rico

La presencia de Paco León, Carmen Machi y Canco Rodríguez consolida el lanzamiento internacional tras el exitoso debut en España

2 de febrero de 2026 - 3:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paco León, Carmen Machi y Canco Rodríguez durante la conferencia de prensa celebrada este lunes en el Museo de Arte de Puerto Rico. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimiento

Los actores españoles Carmen Machi, Paco León y Canco Rodríguez, llegaron a suelo boricua como parte de la gira promocional de la peícula “Aída y Vuelta”, tras su exitoso debut en España.

Con su llegada, Puerto Rico se convierte en una de las primeras paradas internacionales de esta producción, que estrenará en las salas de cine de Puerto Rico el jueves, 5 de febrero de 2026, de forma simultánea con Estados Unidos, República Dominicana y varios países de Centroamérica, con el que consolidan su lanzamiento internacional tras el exitoso debut en España.

En conferencia de prensa celebrada este lunes en el Museo de Arte de Puerto Rico, expresaron que el estreno de “Aída y Vuelta” representa un evento cinematográfico de alto perfil para Puerto Rico, reforzando el vínculo histórico y cultural entre la isla y la icónica serie española Aída, una de las comedias más queridas y recordadas por el público hispanohablante.

“‘Aída y Vuelta’ llega a Puerto Rico apenas una semana después de su estreno mundial en España, convirtiendo a nuestra isla en su primer destino internacional. Para mí, en más de 25 años distribuyendo cine, esta es una de las ventanas más cortas y más emocionantes que hemos tenido”, expresó Cynthia Wiesner, presidente de Wiesner Distribution, compañía puertorriqueña de distribución y consultoría cinematográfica, especializada en cine iberoamericano e independiente internacional.

Dirigida y protagonizada por Paco León, “Aída y Vuelta” reúne a gran parte del elenco original de la serie, encabezado por Carmen Machi, junto a Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, además de decenas de participaciones especiales seleccionadas mediante una convocatoria masiva realizada en redes sociales.

Según se informó, la película expande el universo de “Aída”, serie estrenada en 2005 y convertida en un fenómeno cultural con impacto en España, el Caribe, América Latina y las audiencias hispanas en Estados Unidos.

Se destacó además, que el filme combina comedia, ficción y metacine, desarrollándose durante la grabación de un episodio de la serie y explorando, con humor y nostalgia, los límites entre actores y personajes, la fama y la memoria colectiva.

Asimismo, se señaló que la relación entre Paco León, Aída y Puerto Rico tiene raíces sólidas desde 2010, cuando el actor visitó la isla para promocionar los DVD’s oficiales de la serie, lo que generó una respuesta masiva del público local.

Esa conexión se renueva ahora con una visita oficial que celebra el cariño sostenido del público puertorriqueño por esta historia.

En España, “Aída y Vuelta” estrenó el 30 de enero de 2026, distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia, posicionándose rápidamente como la película más vista del país. El filme es una producción de Globomedia y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España.

Como parte de su lanzamiento internacional, contará con una amplia exhibición en salas de cine de Estados Unidos, incluyendo mercados clave como Miami, Orlando, Nueva York, Tampa, Nueva Jersey y Los Ángeles, con funciones en complejos de AMC, CMX, Cinépolis y Angelika Film Center, entre otros. La película estará disponible en cines seleccionados a partir del 5 de febrero de 2026, y así responder a la alta demanda del público hispano y fanáticos de la serie.

Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
