El famoso Partenón de Grecia está libre de andamios por primera vez en décadas

Atenas - Caminando por la amplia calle peatonal que corre a lo largo de la base de la famosa colina de la Acrópolis de Atenas, los visitantes ahora pueden disfrutar de algo que no se veía en décadas: una vista sin obstrucciones y sin andamios del templo del Partenón.

Los andamios instalados a lo largo de la fachada occidental del templo del siglo 5 A.C. para trabajos de conservación hace unos 20 años han sido retirados, lo que permite una vista despejada del sitio declarado patrimonio de la Unesco.

El lado occidental del Partenón ofrece la mejor vista a nivel de la calle, por lo que la remoción de ese lado, que se completó a fines de septiembre, ha sido la más notable para los visitantes. Pero la Ministra de Cultura, Lina Mendoni, señaló que también marca la primera vez en unos 200 años que el exterior del Partenón está completamente libre de cualquier tipo de andamio en cualquier lado.

PUBLICIDAD

Para los visitantes, “es como si estuvieran viendo un monumento diferente, completamente diferente”, dijo Mendoni durante una entrevista en Skai Radio el viernes.

Sin embargo, los trabajos de conservación deben continuar y el respiro será temporal. Se instalarán nuevos andamios a lo largo del lado occidental del Partenón en aproximadamente un mes, pero serán “más ligeros y estéticamente mucho más cercanos a la lógica del monumento”, dijo Mendoni.

Se espera que los trabajos de conservación renovados duren hasta principios del verano de 2026. Entonces, dijo la ministra, “el Partenón estará completamente libre también de este andamio, y la gente podrá verlo verdaderamente libre”.