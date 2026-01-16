Donald Trump agradece a Irán fin de las ejecuciones de presos políticos

Washington- El presidente Donald Trump tomó el inusual paso el viernes de agradecer al gobierno iraní por no seguir adelante con las ejecuciones de lo que, dijo, estaba destinado a ser cientos de presos políticos.

“Irán canceló el ahorcamiento de más de 800 personas”, dijo Trump a los periodistas mientras abandonaba la Casa Blanca para pasar el fin de semana en su finca de Mar-a-Lago, en Palm Beach, en Florida.

Y añadió: “Y respeto mucho que lo hayan cancelado”.

El presidente republicano también sugirió en sus redes sociales que más de 800 personas iban a ser ejecutadas en Irán, pero dijo que ahora no será así.

“¡Gracias!” Trump publicó.

Los comentarios se producen después de que Trump pasara días sugiriendo que Estados Unidos podría atacar militarmente a Irán si su gobierno desencadenara asesinatos en masa durante las protestas generalizadas que barrieron ese país pero que ahora se han calmado.

El número de muertos en esas manifestaciones sigue aumentando, según los activistas. No obstante, Trump pareció insinuar que las perspectivas de una acción militar estadounidense se estaban desvaneciendo desde que Irán había aplazado las ejecuciones.

La valoración optimista del presidente no parecía coincidir con la situación más complicada de Irán. Sin embargo, sus declaraciones parecían ser una prueba más de que se retractaba de sus primeros comentarios que sugerían que un ataque estadounidense contra ese país podría ser inminente.

Trump había publicado previamente sobre Irán y los manifestantes allí: “La ayuda está en camino”. Pero preguntado si seguiría siendo así el viernes, respondió: “Bueno, vamos a ver”.

A la pregunta concreta de si funcionarios árabes e israelíes podrían haberse convencido de que se retractara de las aparentes sugerencias de que atacaría Irán, Trump respondió: “Nadie me convenció. Me convencí yo mismo”.

“Ayer tenían programados más de 800 ahorcamientos. No colgaron a nadie”, dijo. “Cancelaron los ahorcamientos. Eso tuvo un gran impacto”.

Trump no aclaró con quién estaba hablando en Irán para confirmar el estado de las ejecuciones previstas. Eso es importante ya que, incluso mientras ofrecía a Irán palabras amables, la dura represión que ha dejado varios miles de muertos parecía haber sofocado con éxito las manifestaciones en todo el país.

Las protestas que comenzaron el 28 de diciembre por una economía en crisis y se transformaron en protestas que desafiaban directamente a la teocracia del país parecen haber cesado. No ha habido señales de protestas desde hace días en Teherán, donde las tiendas y la vida en la calle han vuelto a la normalidad exterior, aunque continúa el apagón de Internet desde hace una semana.

Las autoridades no han informado de disturbios en el resto del país.