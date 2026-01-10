Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump ofrece la “ayuda” de Estados Unidos para la “libertad” de Irán

El pronunciamiento del presidente republicano llega mientras las manifestaciones en el país se intensifican

10 de enero de 2026 - 4:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump señala a un periodista para hacerle una pregunta durante una rueda de prensa. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció este sábado la “ayuda” de su gobierno para la “libertad” de Irán en medio de las protestas que suman dos semanas en el país persa contra la gestión económica y que han dejado al menos 51 muertos.

“Irán está mirando a la libertad, tal vez como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

El apoyo del líder estadounidense se sumó al de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo este sábado que Europa “apoya plenamente” a “las mujeres y hombres iraníes que reclaman la libertad”.

Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, publicó por la mañana en sus redes sociales que “Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”, donde las protestas contra la gestión económica han escalado hasta llegar a decenas de ciudades y cuestionar al líder supremo iraní, al ayatolá Ali Jameneí.

Trump no ofreció más detalles ahora de sus acciones, pero antes ha advertido de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes, pues al menos hay 51 muertos desde el 28 de diciembre, según informó este viernes la organización civil Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, Noruega.

El Ejército de Irán, donde siguen sin funcionar las telecomunicaciones en el decimocuarto día de protestas, aseguró este sábado que enfrentará seriamente cualquier “complot” auspiciado por Estados Unidos para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica.

Donald Trump Estados Unidos Irán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
