Líderes de Groenlandia rechazan la propuesta de Donald Trump para controlar la isla

Los líderes de los partidos políticos de Groenlandia rechazaron las repetidas propuestas de Donald Trump para que Estados Unidos tome el control de la isla y afirmaron que el control del territorio debe decidirlo su pueblo.

“No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”, señalaron el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y los líderes de cuatro partidos en un comunicado el viernes por la noche.

Trump reiteró el viernes que le gustaría llegar a un acuerdo para adquirir Groenlandia, una región semiautónoma que forma parte de Dinamarca, aliada de la OTAN, “de la manera más fácil”. El presidente republicano agregó que si su país no la posee, entonces Rusia o China la tomarán, y Estados Unidos no los quiere como vecinos.

Si no se hace “de la manera fácil, lo haremos de la manera difícil”, afirmó Trump sin dar más detalles acerca de lo que podría significar eso. La Casa Blanca dijo que está considerando una serie de opciones, incluida la utilización de la fuerza militar, para hacerse con la isla.

Los líderes de los partidos locales reiteraron que “el futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés”.

“Como líderes de los partidos groenlandeses, queremos subrayar una vez más nuestro deseo de que termine el desprecio de Estados Unidos por nuestro país”, añadió la nota.

Funcionarios de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos se reunieron el jueves en Washington y volverán a hacerlo la próxima semana para discutir un nueva iniciativa de la Casa Blanca para controlar la isla.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha advertido que la toma estadounidense del territorio supondría el fin de la OTAN.

El comunicado de los líderes políticos apuntó que “el debate sobre el futuro de Groenlandia se lleva a cabo en diálogo con el pueblo groenlandés y se prepara sobre la base del derecho internacional”.

“Ningún otro país puede interferir en esto”, añadió. “Debemos decidir el futuro de nuestro país nosotros mismos, sin presión para una decisión rápida, demoras o interferencias de otros países”.

El comunicado estaba firmado por Nielsen, Pele Broberg, Múte B. Egede, Aleqa Hammond y Aqqalu C. Jerimiassen.

Aunque Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene una población de alrededor de 57,000 habitantes y no cuenta con un ejército propio. Su defensa es responsabilidad de Dinamarca, cuyo ejército es muy inferior al estadounidense.