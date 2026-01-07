Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos persiguió la idea de adquirir Groenlandia al menos 3 veces antes de Trump

Líderes de ese país han codiciado la posición estratégico desde el siglo 19

7 de enero de 2026 - 7:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde las discretas conversaciones tras la Guerra de Secesión hasta una oferta de 100 millones de dólares tras la Segunda Guerra Mundial, los líderes estadounidenses han considerado en repetidas ocasiones Groenlandia como un premio estratégico. (Emilio Morenatti)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El renovado interés del presidente Donald Trump por adquirir Groenlandia de Dinamarca encaja en un patrón largo y poco conocido de la historia de Estados Unidos. Desde las discretas conversaciones tras la Guerra de Secesión hasta una oferta de 100 millones de dólares tras la Segunda Guerra Mundial, los líderes estadounidenses han considerado en repetidas ocasiones Groenlandia como un premio estratégico.

RELACIONADAS

Echa un vistazo:

1867-1868: Los primeros intereses de EEUU tras la compra de Alaska

Después de que Estados Unidos comprara Alaska a Rusia, los funcionarios del Secretario de Estado William Seward debatieron la adquisición de Groenlandia como parte de un impulso más amplio hacia el Ártico.

Seward señaló que el territorio era rico en recursos naturales, incluido el carbón. Pero la idea nunca avanzó hasta convertirse en una oferta formal, ya que el Congreso tenía poco interés en llevar a cabo otra adquisición del Ártico.

La red científica World Weather Attribution advirtió el miércoles que el hielo en Groenlandiase derritió 17 veces más rápido que la media histórica entre el 15 y el 21 de mayo, como consecuencia de una ola de calor récord que también afectó a Islandia.Un trozo de hielo sucio con forma de oso flotando en el fiordo de Scoresby, al este de Groenlandia. Los datos de 2025 se han comparado con la media de deshielo durante el periodo entre 1980 y 2010.Un barco navega por las aguas congeladas en las afueras de Nuuk, Groenlandia. Según aseguran los científicos, el Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el resto del mundo.
1 / 8 | Alerta climática: así se ve el acelerado derretimiento de hielo en Groenlandia. La red científica World Weather Attribution advirtió el miércoles que el hielo en Groenlandiase derritió 17 veces más rápido que la media histórica entre el 15 y el 21 de mayo, como consecuencia de una ola de calor récord que también afectó a Islandia. - Google Maps

1910: Propuesta de intercambio de tierras con Groenlandia.

Bajo la presidencia de William Howard Taft, los diplomáticos estadounidenses presentaron un complejo plan de intercambio de tierras que habría transferido Groenlandia a Estados Unidos a cambio de concesiones en otros lugares. Dinamarca rechazó la propuesta, que fracasó rápidamente.

1946: Oferta formal de compra tras la Segunda Guerra Mundial

Al comienzo de la Guerra Fría, la administración del presidente Harry Truman ofreció formalmente a Dinamarca 100 millones de dólares en oro para comprar Groenlandia, alegando su importancia estratégica. Durante la Segunda Guerra Mundial, un aeródromo construido por Estados Unidos en la isla había servido como importante punto de reabastecimiento para los aviones militares que se dirigían a Europa.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosGroenlandiaDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 7 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: