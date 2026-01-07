Estados Unidos persiguió la idea de adquirir Groenlandia al menos 3 veces antes de Trump

El renovado interés del presidente Donald Trump por adquirir Groenlandia de Dinamarca encaja en un patrón largo y poco conocido de la historia de Estados Unidos. Desde las discretas conversaciones tras la Guerra de Secesión hasta una oferta de 100 millones de dólares tras la Segunda Guerra Mundial, los líderes estadounidenses han considerado en repetidas ocasiones Groenlandia como un premio estratégico.

1867-1868: Los primeros intereses de EEUU tras la compra de Alaska

Después de que Estados Unidos comprara Alaska a Rusia, los funcionarios del Secretario de Estado William Seward debatieron la adquisición de Groenlandia como parte de un impulso más amplio hacia el Ártico.

Seward señaló que el territorio era rico en recursos naturales, incluido el carbón. Pero la idea nunca avanzó hasta convertirse en una oferta formal, ya que el Congreso tenía poco interés en llevar a cabo otra adquisición del Ártico.

1910: Propuesta de intercambio de tierras con Groenlandia.

Bajo la presidencia de William Howard Taft, los diplomáticos estadounidenses presentaron un complejo plan de intercambio de tierras que habría transferido Groenlandia a Estados Unidos a cambio de concesiones en otros lugares. Dinamarca rechazó la propuesta, que fracasó rápidamente.

1946: Oferta formal de compra tras la Segunda Guerra Mundial

Al comienzo de la Guerra Fría, la administración del presidente Harry Truman ofreció formalmente a Dinamarca 100 millones de dólares en oro para comprar Groenlandia, alegando su importancia estratégica. Durante la Segunda Guerra Mundial, un aeródromo construido por Estados Unidos en la isla había servido como importante punto de reabastecimiento para los aviones militares que se dirigían a Europa.