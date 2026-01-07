Gobierno de Groenlandia participará en encuentro con Marco Rubio y dirigentes daneses

El gobierno de Groenlandia participará en un encuentro entre el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y altos dirigentes de Dinamarca, previsto para la próxima semana, anunció este miércoles la jefa de la diplomacia groenlandesa.

“Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia. Obviamente vamos a participar. Hemos pedido una reunión”, dijo la ministra Vivian Motzfeldt a la televisión pública, después de la confirmación del encuentro entre Rubio y funcionarios daneses.

Este encuentro tendrá lugar en momentos en que el gobierno de Estados Unidos aumenta las presiones para hacerse con el territorio de soberanía danesa.

La portavoz de la Casa Blanca dijo este miércoles que el presidente Donald Trump está “estudiando activamente” con sus equipos una “compra” de Groenlandia, aunque se negó a descartar la opción militar para tomar el control de la isla ártica.

La reunión con Rubio tiene como objetivo “disipar ciertos malentendidos” tras las repetidas declaraciones del presidente Trump, dijo el martes el ministro de danés de Relaciones Exteriores, Lars Rasmussen.

En particular, el gobierno danés cuestiona el argumento recurrente de Trump, de que la seguridad del territorio ártico ha sido descuidada por el gobierno de Copenhague.

Dinamarca ha invertido fuertemente en la seguridad de esa región en los últimos 12 meses, destinando unos 90,000 millones de coronas (más de 1,300 millones de dólares).

Para Motzfeldt, la reunión debería ser una oportunidad para normalizar las relaciones con Estados Unidos.

“Ahora hemos establecido un diálogo directo con Estados Unidos”, dijo al diario groenlandés Sermitsiaq.

“Mi mayor esperanza es que esta reunión conduzca a una normalización de nuestras relaciones (...) Groenlandia necesita a Estados Unidos y Estados Unidos necesita a Groenlandia en términos de seguridad en el Ártico”, añadió.