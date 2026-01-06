¿Por qué Trump dice que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por seguridad en el Ártico?

Ubicación, ubicación, ubicación: La posición de Groenlandia por encima del Círculo Polar Ártico convierte a la isla más grande del mundo en una parte clave de la estrategia de seguridad. ¿Pero para quién?

El aumento de las tensiones internacionales, el calentamiento global y la cambiante economía mundial han puesto a la isla en el centro del debate sobre el comercio y la seguridad global, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere asegurarse de que su país controle el territorio, rico en minerales, que protege los accesos del Ártico y el Atlántico Norte hacia América del Norte.

Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de larga data de Estados Unidos que ha rechazado las propuestas de Trump. El propio gobierno de la isla también se opone a los planes de Estados Unidos sobre ella, afirmando que el pueblo groenlandés decidirá su propio futuro.

La isla, 80% de la cual se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico, es hogar de unas 56,000 personas, en su mayoría de la etnia inuit, que hasta ahora ha sido casi ignorada por el resto del mundo.

Esta es la razón por la que Groenlandia es estratégicamente importante para la seguridad del Ártico:

La ubicación de Groenlandia es clave

Groenlandia se encuentra frente a la costa noreste de Canadá, y más de dos tercios de su territorio están dentro del Círculo Polar Ártico. Esto la ha convertido en un elemento crucial para la defensa de América del Norte desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ocupó la isla para asegurarse de que no cayera en manos de la Alemania nazi y proteger las cruciales rutas de navegación del Atlántico Norte.

Tras la Guerra Fría, el Ártico fue en gran medida un área de cooperación internacional. Pero el cambio climático está adelgazando el hielo del Ártico y promete crear un paso al noroeste para el comercio internacional, además de reavivar la competencia con Rusia, China y otros países por el acceso a los recursos minerales de la región.

Amenazas de seguridad para el Ártico

En 2018, China se declaró a sí misma como un “estado cercano al Ártico” en un esfuerzo por ganar más influencia en la región. Beijing también ha anunciado planes para construir una “Ruta Polar de la Seda” como parte de su Iniciativa de la Franja y la Ruta, que ha generado vínculos económicos con países de todo el mundo.

El entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, rechazó la medida de China, diciendo: ”¿Queremos que el Océano Ártico se transforme en un nuevo Mar de China Meridional, plagado de militarización y reclamaciones territoriales en competencia?”

1 / 8 | Alerta climática: así se ve el acelerado derretimiento de hielo en Groenlandia. La red científica World Weather Attribution advirtió el miércoles que el hielo en Groenlandiase derritió 17 veces más rápido que la media histórica entre el 15 y el 21 de mayo, como consecuencia de una ola de calor récord que también afectó a Islandia. - Google Maps 1 / 8 Alerta climática: así se ve el acelerado derretimiento de hielo en Groenlandia La red científica World Weather Attribution advirtió el miércoles que el hielo en Groenlandiase derritió 17 veces más rápido que la media histórica entre el 15 y el 21 de mayo, como consecuencia de una ola de calor récord que también afectó a Islandia. Google Maps Compartir

Por su parte, Rusia ha buscado afirmar su influencia sobre amplias áreas del Ártico en competencia con Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Noruega. Moscú también ha buscado aumentar su presencia militar en la región polar, sede de su Flota del Norte y un sitio donde la Unión Soviética probó armas nucleares. Oficiales militares rusos han dicho que el sitio está listo para reanudar las pruebas, si es necesario.

En los últimos años, el Ejército ruso ha restaurado la antigua infraestructura soviética en el Ártico y ha construido nuevas instalaciones. Desde 2014, ha abierto varias bases militares en el Ártico y ha trabajado en la reconstrucción de aeródromos.

Las preocupaciones de los líderes europeos se intensificaron tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. El año pasado, el presidente ruso Vladímir Putin señaló que su país está preocupado por las actividades de la OTAN en el Ártico y responderá fortaleciendo la capacidad de sus fuerzas armadas en la región.

“Rusia nunca ha amenazado a nadie en el Ártico, pero seguiremos de cerca los acontecimientos y montaremos una respuesta adecuada aumentando nuestra capacidad militar y modernizando la infraestructura militar”, afirmó Putin en marzo en un foro de políticas realizado en el puerto ártico de Murmansk.

Sin embargo, agregó que Moscú mantenía la puerta abierta a una cooperación internacional más amplia en la región.

Presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

El Departamento de Defensa de Estados Unidos opera la remota Base Espacial Pituffik en el noroeste de Groenlandia, construida después de que Estados Unidos y Dinamarca firmaran el Tratado de Defensa de Groenlandia en 1951. Apoya operaciones de advertencia de misiles, defensa de misiles y vigilancia espacial para Estados Unidos y la OTAN.

Groenlandia también protege parte de lo que se conoce como la Brecha GIUK (Groenlandia, Islandia, Reino Unido, por sus siglas en inglés), donde la OTAN monitorea los movimientos navales rusos en el Atlántico Norte.

Fuerzas armadas danesas en Groenlandia

Dinamarca ha tomado medidas para fortalecer su presencia militar alrededor de Groenlandia y en el Atlántico Norte en general. El año pasado, el gobierno anunció un acuerdo de aproximadamente 14.600 millones de coronas (2.300 millones de dólares) con socios entre los que están los gobiernos de Groenlandia y las Islas Feroe, otro territorio autónomo de Dinamarca, para “mejorar las capacidades de vigilancia y mantener la soberanía en la región”.

El plan incluye tres nuevos buques navales árticos, dos drones de vigilancia de largo alcance adicionales y capacidad satelital.

El Comando Ártico Conjunto de Dinamarca tiene su sede en Nuuk, la capital de Groenlandia, y se encarga de la “vigilancia, afirmación de soberanía y defensa militar de Groenlandia y las Islas Feroe”, según su sitio web. Tiene estaciones satelitales más pequeñas en toda la isla.

La Patrulla de Trineos de Perros Sirius, una unidad naval danesa de élite que realiza reconocimientos de largo alcance y defiende la soberanía danesa en la naturaleza ártica, también está estacionada en Groenlandia.

Riqueza de minerales de tierras raras

Groenlandia también es una rica fuente de los llamados minerales de tierras raras, que son un componente clave de teléfonos móviles, computadoras, baterías y otros dispositivos de alta tecnología que, según previsiones, impulsarán la economía mundial en las próximas décadas.

Eso ha atraído el interés de Estados Unidos y otras potencias occidentales mientras intentan reducir el dominio de China en el mercado de estos importantes minerales.