Líderes europeos rechazan comentarios de Donald Trump sobre posible toma de Groenlandia

Varios líderes europeos rechazaron el martes los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump acerca de la posible toma de Groenlandia.

En un comunicado, los mandatarios reiteraron que la estratégica isla ártica, rica en minerales, “pertenece a su pueblo”.

Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido respaldaron a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, tras los comentarios de Trump sobre Groenlandia, que es un territorio autónomo del reino de Dinamarca y, por lo tanto, parte de la alianza militar OTAN.

“Groenlandia pertenece a su pueblo”, dice el comunicado. “Es para Dinamarca y Groenlandia, y solo ellos, decidir sobre asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”.

Stephen Miller, subdirector de despacho de la Casa Blanca, dijo el lunes que Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos a pesar de la advertencia de Frederiksen de que una toma de control estadounidense equivaldría al final de la OTAN.

PUBLICIDAD

“El presidente ha dejado claro desde hace meses que Estados Unidos debería ser la nación que tenga a Groenlandia como parte de nuestro aparato de seguridad general”, dijo Miller durante una entrevista con la televisora CNN el lunes por la tarde.

1 / 8 | Alerta climática: así se ve el acelerado derretimiento de hielo en Groenlandia. La red científica World Weather Attribution advirtió el miércoles que el hielo en Groenlandiase derritió 17 veces más rápido que la media histórica entre el 15 y el 21 de mayo, como consecuencia de una ola de calor récord que también afectó a Islandia. - Google Maps 1 / 8 Alerta climática: así se ve el acelerado derretimiento de hielo en Groenlandia La red científica World Weather Attribution advirtió el miércoles que el hielo en Groenlandiase derritió 17 veces más rápido que la media histórica entre el 15 y el 21 de mayo, como consecuencia de una ola de calor récord que también afectó a Islandia. Google Maps Compartir

Sus declaraciones se produjeron después de que la líder danesa, junto con el primer ministro de Groenlandia y otros líderes europeos, rechazaron con contundencia el renovado llamado de Trump para que la estratégica isla ártica, rica en minerales, pase a manos estadounidenses tras la operación militar de Washington en Venezuela el fin de semana.

Trump dice que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia para garantizar la seguridad del territorio de la OTAN ante las crecientes amenazas de China y Rusia en el Ártico.

“Es muy estratégico en este momento”, dijo a los periodistas el domingo.

“Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”, declaró Trump. “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”.

Durante su entrevista el lunes, Miller cuestionó el control de Dinamarca sobre Groenlandia.

“¿Cuál es la base de su reclamo territorial?”, indicó Miller. “¿Cuál es su base para tener a Groenlandia como una colonia de Dinamarca?”.

Sin embargo, indicó que no era necesario considerar si la administración estadounidense estaba contemplando una intervención armada.

“No hay necesidad de siquiera pensar o hablar sobre esto en el contexto que estás preguntando, de una operación militar. Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, dijo.

PUBLICIDAD

Groenlandia tiene una importancia estratégica

Groenlandia había sido una colonia del reino danés durante cientos de años, convirtiéndose en parte integral en 1953. El gobierno de Estados Unidos reconoció el derecho de Dinamarca a la totalidad de Groenlandia a principios del siglo XX.

La legislación de 2009 que extendió el autogobierno a Groenlandia también reconoció un derecho a la independencia bajo el derecho internacional, una opción favorecida por la mayoría de los groenlandeses.

Groenlandia se encuentra frente a la costa noreste de Canadá, con más de dos tercios de su territorio dentro del Círculo Polar Ártico. Esa ubicación la ha hecho crucial para la defensa de América del Norte desde la Segunda Guerra Mundial.

El Departamento de Defensa norteamericano opera la remota Base Espacial Pituffik en el noroeste de Groenlandia. Construida tras un acuerdo de defensa de 1951 entre Dinamarca y Estados Unidos, la base apoya operaciones de alerta de misiles, defensa de misiles y vigilancia espacial para Estados Unidos y la OTAN.

Groenlandia también protege parte del Gap GIUK, llamado así por las iniciales en inglés de Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, donde la OTAN monitorea los movimientos navales rusos en el Atlántico Norte.

Groenlandia también tiene grandes depósitos de minerales de tierras raras necesarios para fabricar desde computadoras y teléfonos inteligentes hasta las tecnologías de baterías, solar y eólica que impulsarán una transición lejos de los combustibles fósiles. El Servicio Geológico estadounidense también ha identificado posibles depósitos de petróleo y gas natural en alta mar.

La disputa crea gran ansiedad

Lo que comenzó como una publicación en redes sociales el sábado por la esposa de Miller rápidamente se convirtió en algo que Dinamarca ahora percibe como una amenaza real.

PUBLICIDAD

Katie Miller, exfuncionaria de la administración Trump convertida en podcaster, publicó un mapa ilustrado de Groenlandia con los colores de la bandera de Estados Unidos acompañado por el pie de foto: “PRONTO”.

Los comentarios de Trump el domingo, incluyendo decir a los periodistas “hablemos de Groenlandia en 20 días”, profundizaron los temores de que Estados Unidos estuviera planeando una intervención en Groenlandia en un futuro cercano.

Frederiksen señaló el lunes que los comentarios de Trump sobre Groenlandia “deberían tomarse en serio” .

“Si Estados Unidos elige atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene”, dijo Frederiksen a la emisora danesa TV2. “Eso es, incluyendo nuestra OTAN y, por lo tanto, la seguridad que se ha proporcionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, insistió en la necesidad de mantener buenas relaciones con Estados Unidos.

“No estamos en una situación en la que pensemos que podría haber una toma de control del país de la noche a la mañana y por eso insistimos en que queremos una buena cooperación”, apuntó el lunes por la noche.

Los representantes estadounidenses Steny H. Hoyer y Blake Moore, copresidentes del Caucus de Amigos de Dinamarca del Congreso, emitieron un comunicado conjunto el lunes instando a la calma.

“El ruido de sables sobre la anexión de Groenlandia es innecesariamente peligroso”, dijeron. “Un ataque a Groenlandia, una parte crucial de esa alianza, sería trágicamente un ataque a la OTAN”.

“Ya tenemos acceso a todo lo que podríamos necesitar de Groenlandia”, sostuvieron los congresistas, señalando que Dinamarca ya ha dado luz verde a Estados Unidos para desplegar más fuerzas o construir infraestructura adicional de defensa de misiles en Groenlandia.

PUBLICIDAD

Ulrik Pram Gad, experto en seguridad global del Instituto Danés de Estudios Internacionales, cuestionó la caracterización de Trump sobre la presencia rusa y china en la región.