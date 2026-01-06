Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Suavizan su postura? Estados Unidos elimina mención de Maduro como líder del Cártel de los Soles en nueva acusación

El documento mantiene las acusaciones por tráfico de drogas

6 de enero de 2026 - 4:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El documento revisado refleja que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó gran parte de las alusiones al Cartel de los Soles en la nueva imputación contra el capturado presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que ya no señala como líder de la organización de narcotráfico, caracterizada ahora en el documento como un “sistema de clientelismo”.

RELACIONADAS

Una acusación de un gran jurado estadounidense en 2020 apuntaba a que Maduro “ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela”, argumentos repetidos por el presidente, Donald Trump, como justificación para la campaña antidrogas que lleva a cabo en el Caribe.

Washington también ha acusado a la cúpula del Cartel de los Soles de apoyar a organizaciones como el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa como parte de una conspiración para enviar drogas al territorio norteamericano.

Sin embargo, en la nueva imputación modificada por la Fiscalía horas después de la espectacular captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas por fuerzas de Washington, se rebaja el lenguaje del texto anterior y se eliminan las alusiones al supuesto cartel como una organización real, aunque mantienen los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

El documento revisado refleja que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”.

También menciona que estas ganancias fluyen hacia funcionarios corruptos que “operan en un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cartel de los Soles”.

Esta es una de las apenas dos menciones en el texto actualizado al supuesto grupo, cuyo nombre proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos. Como contraste, en la acusación de 2020 el término parece decenas de veces.

Esto contrasta con las declaraciones públicas de Trump, quien apuntó este sábado que la operación militar de captura a Maduro se inscribe en una ofensiva más amplia que incluye, entre otros objetivos, el de descabezar el llamado cartel de los Soles.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York.Maduro pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.En horas de la tarde del sábado, el mandatario venezolano arribó a Nueva York y descendió esposado de un avión militar Boeing 757.
1 / 20 | Pasa la noche en prisión: así fue trasladado Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York. - Noah K. Murray

Estados Unidos designó oficialmente en 2025 al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), tras haberlo catalogado previamente como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).

Esta decisión fue respaldada por gobiernos como los de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, mientras que Venezuela y Cuba han rechazado la acusación, calificándola de “invento de la CIA” o “fetiche” de Washington.

Analistas y expertos en el país suramericano han puesto en duda la existencia real de esta red como un grupo de narcotráfico organizado. Las primeras denuncias sobre su existencia se remontan a 2004, cuando el periodista Mauro Marcano acusó a oficiales de la Guardia Nacional de participar en el tráfico de drogas.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante la Justicia estadounidense en Nueva York, a donde fueron trasladados luego de ser capturados en la madrugada de este sábado en un operativo relámpago ordenado por Trump.

El venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas de los que se le acusa y aseguró que es “un prisionero de guerra”.

Breaking NewsDonald TrumpNicolás MaduroNarcotráficoEstados UnidosVenezuela
