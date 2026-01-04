Comentarios de Donald Trump avivan la inquietud sobre sus planes para Groenlandia y Cuba

Washington - Un día después de la audaz operación militar de Estados Unidos en Venezuela, el presidente Donald Trump renovó el domingo sus llamamientos a una toma estadounidense del territorio danés de Groenlandia por el bien de los intereses de seguridad de Estados Unidos, mientras que su máximo diplomático declaró que el gobierno comunista de Cuba está “en muchos problemas.”

Los comentarios de Trump y del secretario de Estado Marco Rubio tras la destitución del venezolano Nicolás Maduro subrayan que la administración estadounidense se toma en serio la adopción de un papel más expansivo en el hemisferio occidental.

Con amenazas apenas veladas, Trump está sacudiendo a amigos y enemigos del hemisferio por igual, estimulando una pregunta punzante en todo el mundo: ¿Quién será el próximo?

“Necesitamos Groenlandia, absolutamente”, dijo Trump en una entrevista con The Atlantic en la que describió la isla ártica, estratégicamente situada, como “rodeada de barcos rusos y chinos.”

Preguntado por lo que la acción militar estadounidense en Venezuela podría presagiar para Groenlandia, Trump respondió: “Tendrán que verlo ellos mismos. Realmente no lo sé”. La Casa Blanca no respondió a una petición de comentarios.

Trump, en la Estrategia de Seguridad Nacional de su administración publicada el mes pasado, estableció la restauración de la “preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental” como una guía central para su segunda vuelta a la Casa Blanca.

Trump también se ha referido a la Doctrina Monroe del siglo XIX, que rechaza el colonialismo europeo, así como al Corolario Roosevelt -una justificación invocada por Estados Unidos para apoyar la secesión de Panamá de Colombia, que ayudó a asegurar la zona del Canal de Panamá para Estados Unidos-. al defender un enfoque asertivo hacia los vecinos estadounidenses y más allá.

Trump incluso ha bromeado diciendo que algunos se refieren ahora al documento fundacional del quinto presidente de Estados Unidos como la “Doctrina Don-roe”.

La operación nocturna de las fuerzas estadounidenses en Caracas y la entrevista de Trump sobre el Atlántico aumentaron la preocupación en Dinamarca, que tiene jurisdicción sobre la vasta isla de Groenlandia, rica en minerales.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó en una declaración tras los últimos comentarios de Trump sobre Groenlandia que “no tiene derecho a anexionarse” el territorio. También recordó a Trump que Dinamarca ya proporciona a Estados Unidos, país miembro de la OTAN, un amplio acceso a Groenlandia a través de los acuerdos de seguridad existentes.

“Por ello, insto encarecidamente a Estados Unidos a que deje de amenazar a un aliado históricamente cercano y a otro país y pueblo que han dejado muy claro que no están en venta”, declaró Frederiksen.

Dinamarca también suscribió el domingo una declaración de la Unión Europea en la que se subraya que “debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro”, mientras Trump ha prometido “dirigir” Venezuela y ha presionado a la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, para que se ponga a la cola.

Los groenlandeses y daneses se sintieron aún más irritados por una publicación en las redes sociales de Katie Miller, exfuncionaria de la administración Trump reconvertida en presentadora de podcast, tras la redada. El post muestra un mapa ilustrado de Groenlandia con los colores de las barras y estrellas acompañado de la leyenda: “PRONTO”.

“Y sí, esperamos pleno respeto a la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, dijo el embajador Jesper Møller Sørensen, enviado jefe de Dinamarca en Washington, en un post en el que respondía a Miller, casada con el influyente jefe adjunto de gabinete de Trump, Stephen Miller.

Durante su transición presidencial y en los primeros meses de su regreso a la Casa Blanca, Trump reclamó en repetidas ocasiones la jurisdicción de Estados Unidos sobre Groenlandia, y no ha descartado de forma tajante el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla ártica, rica en minerales y estratégicamente situada, que pertenece a un aliado.

En los últimos meses, el tema había desaparecido de los titulares. Hace menos de dos semanas, Trump volvió a centrar la atención en Groenlandia cuando dijo que nombraría al gobernador republicano Jeff Landry enviado especial a Groenlandia.

El gobernador de Luisiana dijo que en su puesto de voluntario ayudaría a Trump a “convertir Groenlandia en parte de EE.UU.”.

Una severa advertencia a Cuba

Mientras tanto, la preocupación latía en Cuba, uno de los aliados y socios comerciales más importantes de Venezuela, cuando Rubio lanzó una nueva y severa advertencia al gobierno cubano. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han sido hostiles desde la revolución cubana de 1959.

Rubio, en una aparición en “Meet the Press” de NBC, dijo que funcionarios cubanos estaban con Maduro en Venezuela antes de su captura.

“Eran cubanos los que custodiaban a Maduro”, dijo Rubio. “No estaba custodiado por guardaespaldas venezolanos. Tenía guardaespaldas cubanos”. El secretario de Estado agregó que los guardaespaldas cubanos también estaban a cargo de la “inteligencia interna” en el gobierno de Maduro, incluyendo “quién espía a quién dentro para asegurarse de que no haya traidores.”

El sábado, Trump dijo a los periodistas que consideraba al Gobierno cubano “muy similar” al de Venezuela.

“Creo que Cuba va a ser algo de lo que acabaremos hablando, porque Cuba es una nación en quiebra ahora mismo, una nación en quiebra muy grave, y queremos ayudar a la gente”, dijo Trump.

Las autoridades cubanas convocaron una concentración de apoyo al gobierno de Venezuela y arremetieron contra la operación militar estadounidense, escribiendo en un comunicado: “Todas las naciones de la región deben permanecer alerta, porque la amenaza pende sobre todos nosotros”.

Rubio, ex senador por Florida e hijo de inmigrantes cubanos, mantiene desde hace tiempo que Cuba es una dictadura que reprime a su pueblo.

“Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos - y no vamos a permitir que el Hemisferio Occidental sea una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos”, dijo Rubio.

Cubanos como Bárbara Rodríguez, de 55 años, trabajadora de un laboratorio bioquímico, seguían de cerca los acontecimientos en Venezuela. Dijo que le preocupaba lo que describió como una “agresión contra un Estado soberano”.

“Puede ocurrir en cualquier país, puede ocurrir aquí mismo. Siempre hemos estado en el punto de mira”, dijo Rodríguez.

