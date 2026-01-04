Militares reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela
Los oficiales denunciaron que parte del equipo de seguridad de Nicolás Maduro fue asesinado por estadounidenses “a sangre fría”
4 de enero de 2026 - 1:39 PM
La Fuerza Armada de Venezuela, bastión del gobierno que jura lealtad a Nicolás Maduro, reconoció el domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la caída del mandatario venezolano la víspera en una operación estadounidense.
Estados Unidos ejecutó el sábado un ataque militar en Caracas y ciudades aledañas que dejó heridos y muertos al capturar a Maduro en Caracas. El gobierno no ha ofrecido un saldo oficial.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días.
Padrino denunció que en el “cobarde secuestro” de Maduro por los militares estadounidenses ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad”, incluyendo escoltas, así como militares y civiles.
El ministro respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para “garantizar la gobernabilidad del país”.
Asimismo, llamó a la población a que “retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días”.
“La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, apuntó Padrino.
Las calles de Caracas amanecieron en soledad y tranquilidad este domingo, con comercios cerrados y leves filas en algunos mercados y farmacias.
