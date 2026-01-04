Militares reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela

1 / 20 Pasa la noche en prisión: así fue trasladado Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York.

Noah K. Murray