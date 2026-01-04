Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Militares reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela

Los oficiales denunciaron que parte del equipo de seguridad de Nicolás Maduro fue asesinado por estadounidenses “a sangre fría”

4 de enero de 2026 - 1:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Oficiales del ejército expresan su respaldo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. (Agencia EFE)
Por

La Fuerza Armada de Venezuela, bastión del gobierno que jura lealtad a Nicolás Maduro, reconoció el domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la caída del mandatario venezolano la víspera en una operación estadounidense.

Estados Unidos ejecutó el sábado un ataque militar en Caracas y ciudades aledañas que dejó heridos y muertos al capturar a Maduro en Caracas. El gobierno no ha ofrecido un saldo oficial.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York.Maduro pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.En horas de la tarde del sábado, el mandatario venezolano arribó a Nueva York y descendió esposado de un avión militar Boeing 757.
1 / 20 | Pasa la noche en prisión: así fue trasladado Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York. - Noah K. Murray

Padrino denunció que en el “cobarde secuestro” de Maduro por los militares estadounidenses ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad”, incluyendo escoltas, así como militares y civiles.

El ministro respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para “garantizar la gobernabilidad del país”.

Asimismo, llamó a la población a que “retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días”.

“La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, apuntó Padrino.

Las calles de Caracas amanecieron en soledad y tranquilidad este domingo, con comercios cerrados y leves filas en algunos mercados y farmacias.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Más de 24 horas después de bombardear instalaciones en varias ciudades y llevarse del país como prisionero a Maduro, el gobierno de Estados Unidos no ha explicado cómo pretende controlar a Venezuela.
1 / 11 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix
Venezuela Nicolás Maduro Donald Trump Breaking News
