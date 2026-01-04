Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Marco Rubio afirma que Estados Unidos no mantiene tropas en territorio de Venezuela

El secretario de Estado sostuvo que seguirán presionando al gobierno venezolano

4 de enero de 2026 - 12:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Marco Rubio aseguró que los militares estadounidenses salieron inmediatamente después de capturar a Nicolás Maduro. (STR)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este domingo que su país no mantiene tropas en territorio de Venezuela, un día después de la operación relámpago de Washington para capturar y sacar de Caracas al presidente Nicolás Maduro.

“No tenemos fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense a NBC News. “Solo estuvieron por cerca de dos horas cuando fueron a capturar a Maduro”, agregó.

El presidente Donald Trump dijo este sábado que estaba preparado para lanzar una segunda oleada de ataques contra Venezuela “mucho mayor que la primera”, durante la que se capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que no dará la orden si la vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hace lo que Estados Unidos quiere.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Más de 24 horas después de bombardear instalaciones en varias ciudades y llevarse del país como prisionero a Maduro, el gobierno de Estados Unidos no ha explicado cómo pretende controlar a Venezuela.
1 / 11 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix

Preguntado sobre estas declaraciones de Trump al tabloide New York Post, Rubio insistió en que Washington solo actuará para proteger sus intereses.

“Lo que el presidente (Trump) está diciendo es muy simple: como presidente de los Estados Unidos, no va a andar diciéndole a la gente lo que no va a hacer”, indicó.

“Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial allí (en Venezuela). Tendrán que decidir ahora qué dirección quieren tomar, y esperamos que elijan una dirección diferente a la que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela”, agregó.

“Hasta que Venezuela aborde los problemas que tenía bajo el gobierno de Maduro, que aún persisten, seguirá enfrentando presión por parte de EE.UU. Lo más importante para nosotros es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de EE.UU.”, insistió el secretario de Estado.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York.Maduro pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.En horas de la tarde del sábado, el mandatario venezolano arribó a Nueva York y descendió esposado de un avión militar Boeing 757.
1 / 20 | Pasa la noche en prisión: así fue trasladado Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York. - Noah K. Murray

Rubio afirmó también que dentro de estos esfuerzos, Washington continuará atacando embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico en el Caribe e insinuó que podrían continuar las confiscaciones de buques petroleros sancionados que transportan crudo venezolano, una táctica que han empleado en las últimas semanas para presionar a Caracas.

Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado en una operación relámpago de Washington bautizada como ‘Resolución Absoluta’ junto con la primera dama venezolana, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción. EFE

Marco Rubio Donald Trump Nicolás Maduro Venezuela
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
