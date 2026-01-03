Opinión
Donald Trump asegura que Nicolás Maduro se encuentra en un buque militar y será llevado a Nueva York

El presidente venezolano habría sido capturado junto con su esposa en una residencia

3 de enero de 2026 - 10:41 AM

Varias personas corren por una calle tras escuchar varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas.En la imagen, humo en el aeropuerto de La Carlota tras varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas.Partes de la capital continuaban sin servicio eléctrico, aunque los vehículos circulaban con normalidad.
Varias personas corren por una calle tras escuchar varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas.En la imagen, humo en el aeropuerto de La Carlota tras varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas.Partes de la capital continuaban sin servicio eléctrico, aunque los vehículos circulaban con normalidad.
Por

El dirigente del partido gobernante venezolano, Nahum Fernández, dijo a The Associated Press que Nicolás Maduro y su esposa se encontraban en su residencia dentro de la instalación militar de Fuerte Tiuna cuando fueron capturados.

“Ahí fue donde bombardearon”, afirmó. “Y ahí llevaron a cabo lo que podríamos llamar un secuestro del presidente y de la primera dama del país”.

En tempranas horas del sábado, Trump anunció queEstados Unidos lanzó un “ataque a gran escala” contra Venezuela y afirmó que su presidente, Maduro, fue capturado y trasladado fuera del país.

De acuerdo con informes de la prensa, se trataron de múltiples explosiones que retumbaron, mientras el gobierno de Maduro acusaba de inmediato a Estados Unidos.

Según la ley venezolana, ante este escenario, la vicepresidenta Delcy Rodríguez debería asumir el poder. Sin embargo, al momento, no ha habido confirmación de si eso ocurrió.

“El presidente Nicolás Maduro ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país. Esta operación se llevó a cabo en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Más detalles próximamente”, escribió Trump en la publicación divulgada a través de Truth Social.

Maduro fue acusado en marzo de 2020 de conspiración por “narco-terrorismo” en el Distrito Sur de Nueva York.

El primer ejecutivo estadounidense fijó una conferencia de prensa para las 11:00 a.m. (12:00 p.m. hora de Puerto Rico) del sábado en la que se espera que ofrezca más detalles.

Mantente conectado a elnuevodia.como para la mapliación de esta noticia.

