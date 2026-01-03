Donald Trump sostiene que capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump indicó, en su red social Truth Social, que soldados estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, como parte de una operación en la que se realizaron bombardeos en distintas zonas del país.

“Estados Unidos de América ejecutó, exitosamente, una operación aérea de gran alcance contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado, junto con su esposa, y transportados fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con agencias de ley y orden de Estados Unidos. Se ofrecerán más detalles durante una conferencia de prensa a las 11:00 a.m.”, escribió Trump en la publicación.

El gobierno de Venezuela acusó, en la madrugada de este sábado, a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares en varios estados. La Casa Blanca, de momento, no se ha pronunciado al respecto.

Al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon alrededor de las 2:00 a.m. del sábado en la capital, Caracas.

El Pentágono remitió los pedidos de comentarios a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a un correo electrónico. Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) prohibió los vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano debido a la “actividad militar en curso” ante las explosiones en Caracas.

Las llamadas al Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en la región, no obtuvieron respuesta.

Explosiones sacuden la capital

Las explosiones en Caracas ocurrieron en menos de 30 minutos. En varios vecindarios, los residentes salieron corriendo a la calle, mientras que otros recurrieron a la redes sociales para reportar lo que habían escuchado y visto. Dos horas después, varias zonas de la ciudad seguían sin electricidad pero los vehículos seguían circulando libremente.

Se podía ver humo saliendo de un hangar en una base militar en Caracas. Otra instalación militar en la capital estaba sin electricidad.

“El piso se estremeció. Esto es horrible. Se escuchaban explosiones y aviones”, dijo, con la voz temblorosa, Carmen Hidalgo, una trabajadora de oficina de 21 años que caminaba con prisa acompañada por dos familiares de regreso de una fiesta de cumpleaños. “Sentimos como que el aire te golpeaba”.

En su comunicado, el gobierno de Venezuela, instó a sus partidarios a salir a las calles.

El presidente, Nicolás Maduro, ha “ordenado la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”, indicó la nota.

Ese estado de emergencia le otorga el poder de suspender los derechos individuales y de ampliar el papel de las fuerzas armadas.

Advertencia de la FAA

El aviso de la FAA, conocido como “Aviso a los aviadores”, se emitió poco después de la 1:00 a.m. en la costa este estadounidense. El departamento advirtió a todos los pilotos comerciales y privados de Estados Unidos que el espacio aéreo sobre Venezuela y la pequeña nación insular de Curazao, justo al norte, estaba vetado “debido a los riesgos para la seguridad de los vuelos asociados a la actividad militar en curso”.

Las advertencias están pensadas para alertar a los pilotos de una serie de situaciones peligrosas.

Tensiones al alza

Las explosiones del sábado ocurren mientras, en los últimos días, el ejército de Estados Unidos ha estado atacando a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas. El viernes, Venezuela dijo que estaba abierta a negociar un acuerdo con Washington para combatir el narcotráfico.

Maduro también afirmó en una entrevista grabada previamente y emitida el jueves que Estados Unidos quiere forzar un cambio de gobierno en Venezuela y acceder a sus vastas reservas de petróleo mediante una campaña de presión de varios meses que comenzó con un despliegue militar masivo en el mar Caribe en agosto.

Maduro ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. La CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en una zona de atraque que se creía que empleaban los cárteles de la droga venezolanos, en la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que Washington inició los ataques a embarcaciones en septiembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevaba meses amenazando con que pronto podría ordenar ataques a objetivos en territorio venezolano. Además, la Casa Blanca ha incautado petroleros sancionados frente a la costa de Venezuela, y Trump ordenó bloquear otros en una medida que parecía diseñada para ejercer una mayor presión económica sobre la nación.

El ejército estadounidense ha estado atacando embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental desde principios de septiembre. Hasta el viernes, se conocían 35 incidentes de ese tipo, que causaron al menos 115 fallecidos, de acuerdo con las cifras anunciadas por el gobierno de Trump.

Estos ataques se produjeron tras un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en las aguas frente a Sudamérica, que incluyó la llegada en noviembre del portaaviones más avanzado del país, lo que añadió miles de efectivos más a lo que ya era la mayor presencia militar en la región en generaciones.

Trump ha justificado las operaciones contra embarcaciones como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y afirmó que su país está inmerso en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga.