Mundo
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Maduro, abierto al diálogo con Estados Unidos sobre el narcotráfico, pero calla sobre el golpe de la CIA

El presidente venezolano se muestra abierto a negociar con el país norteamericano

2 de enero de 2026 - 6:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Nicolás Maduro participa en una manifestación para conmemorar el aniversario de la Batalla de Santa Inés, que tuvo lugar durante la Guerra Federal del siglo XIX en Venezuela, en Caracas, Venezuela, miércoles 10 de diciembre de 2025. (AP Photo/Cristian Hernandez) (Cristian Hernandez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas, Venezuela - Venezuela está abierta a negociar un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, dijo el presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, en una entrevista pregrabada transmitida el jueves por la televisión estatal, pero se negó a comentar sobre un ataque liderado por la CIA la semana pasada en una zona de atraque venezolana que el gobierno de Trump creía que era utilizada por los cárteles.

RELACIONADAS

Maduro, en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, reiteró que Estados Unidos quiere forzar un cambio de gobierno en Venezuela y acceder a sus vastas reservas de petróleo a través de la campaña de presión de un mes que comenzó con un despliegue militar masivo en el mar Caribe en agosto.

“¿Qué buscan? Está claro que buscan imponerse a través de la amenaza, la intimidación y la fuerza”, dijo Maduro, para luego agregar que es hora de que ambas naciones “empiecen a hablar en serio, con los datos en la mano.”

“El gobierno de Estados Unidos sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren discutir seriamente un acuerdo para combatir el narcotráfico, estamos listos”, dijo. “Si quieren petróleo, Venezuela está lista para la inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”.

Chevron Corp. es la única gran petrolera que exporta crudo venezolano a Estados Unidos. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

La entrevista fue grabada en Nochevieja, el mismo día en que el ejército estadounidense anunció ataques contra cinco presuntas embarcaciones de contrabando de drogas. Los últimos ataques elevan a 35 el número total de ataques conocidos contra embarcaciones y a al menos 115 el número de personas muertas, según las cifras anunciadas por la administración Trump. Entre las víctimas hay venezolanos.

El presidente Donald Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha afirmado que Estados Unidos está inmerso en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga. Los ataques comenzaron frente a la costa caribeña de Venezuela y posteriormente se extendieron al este del océano Pacífico.

Mientras tanto, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en una zona de atraque que se cree que ha sido utilizada por los cárteles de la droga venezolanos, según dos personas familiarizadas con los detalles de la operación que solicitaron el anonimato para discutir el asunto clasificado. Fue la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que comenzaron los ataques con barcos, una escalada significativa en la campaña de presión de la administración sobre Maduro, que ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Preguntado por la operación en suelo venezolano, Maduro dijo que podría “hablar de ello en unos días.”

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
