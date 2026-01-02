Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nicolás Maduro dice que ha tenido “una sola conversación” con Donald Trump

El mandatario venezolano reiteró que la conversación fue “muy respetuosa” y que duró “10 minutos”

2 de enero de 2026 - 9:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chamanes sostienen fotos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su ritual anual para predecir asuntos políticos y sociales para el nuevo año en Lima, Perú. (Guadalupe Pardo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en una entrevista transmitida este jueves que ha tenido “una sola conversación” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en un intento por aclarar “especulaciones” tras una declaración que hizo el mandatario estadounidense el lunes sobre una llamada “muy recientemente”.

RELACIONADAS

“Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (...) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores”, dijo Maduro en una entrevista con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, transmitida por el canal estatal VTV.

El mandatario venezolano, que denuncia “amenazas” por parte de Estados Unidos en el contexto del despliegue militar que Washington mantiene en el Caribe, reiteró que la conversación fue “muy respetuosa” y que duró “10 minutos”.

“Lo primero que me dijo -fue-: Mr. President Maduro. Y yo le dije: Mr. President, Donald Trump”, contó Maduro que iba manejando su coche mientras Ramonet le hacía la entrevista regular de cada 1 de enero.

Maduro también dijo que la conversación con Trump fue “agradable”, pero que las “evoluciones” posteriores “no han sido agradables”.

El pasado lunes, Trump aseguró que habló “muy recientemente” con Maduro, pero que la conversación no fue fructífera para rebajar la presión de Washington contra Venezuela en el marco de una campaña para combatir el narcotráfico del que culpa al país caribeño.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico.El gobierno de Estados Unidos aumentó a $50 millones la recompensa por la captura de Maduro y otros 14 líderes que enfrentan un pliego acusatorio federal, en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, entre otros presuntos crímenes.“La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó?. En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, agregó.
1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press

“Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso”, dijo Trump a medios al ser preguntado sobre si habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano.

Estados Unidos mantiene desde agosto pasado un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, para supuestamente combatir el narcotráfico, pero el Gobierno de Venezuela denuncia que se trata de un pretexto para buscar un cambio de régimen.

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron tras el anuncio de Trump de bloquear a todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

El presidente estadounidense además anunció el viernes pasado un ataque contra una “gran instalación” en un muelle, pero no precisó si se produjo dentro de territorio venezolano.

Según informó el diario The New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Sin embargo, el Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado.

Tags
Breaking NewsNicolás MaduroDonald TrumpVenezuelaEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: