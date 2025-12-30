Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nicolás Maduro dice que la exportación de alimentos será la nueva fuente de divisas para Venezuela

De acuerdo al mandatario, su país buscará exportar alimentos orgánicos y libres de químicos

30 de diciembre de 2025 - 10:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El petróleo es la principal fuente de ingresos de Venezuela. (MIGUEL GUTIÉRREZ)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que la exportación de alimentos será “la nueva fuente de riqueza nacional para divisas”, una afirmación que hace en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y las recientes confiscaciones de dos buques cargados con crudo venezolano.

El mandatario afirmó que Venezuela se convertirá en “una gran potencia exportadora de alimentos”, durante una visita a una comuna agroproductiva en Caracas, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Tenemos que empezar a producir alimentos puros, libres de químicos, que nos enferman, y orgánicos al 100% porque, además, en el mundo están demandando alimento orgánico”, afirmó el líder chavista.

En este sentido, destacó el trabajo de las organizaciones comunales en la producción de alimentos en conucos (huertos) y afirmó que el país suramericano está preparado para ser una gran potencia.

“El mundo entero nos lo va a agradecer y nos los van a arrancar de la mano (los alimentos), y va a ser la nueva fuente de riqueza nacional para divisas”, dijo.

El petróleo es la principal fuente de ingresos de Venezuela y en las últimas semanas se ha visto envuelto en una crisis por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de bloquear todos los barcos petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano, incautando dos buques.

Maduro, quien tacha de “piratería” estas confiscaciones, afirmó la semana pasada que el actual contexto marcado por las crecientes presiones de Estados Unidos representa una “prueba” para que el país suramericano se libere del petróleo y sea “más fuerte como economía”.

Washington mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el sur del Caribe, cerca a aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región, pero que Caracas interpreta como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Trump aseguró este lunes que habló “muy recientemente” con Maduro, pero dijo que la conversación no fue fructífera para rebajar la presión de Washington, que, según el mandatario estadounidense, incluyó el ataque del miércoles a un muelle presuntamente utilizado por narcotraficantes.

Las autoridades venezolanas no han declarado sobre el presunto ataque anunciado por el mandatario estadounidense.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
