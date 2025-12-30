Nicolás Maduro dice que la exportación de alimentos será la nueva fuente de divisas para Venezuela

1 / 18 A casi cuatro meses de que iniciara la movilización, así se ve la presencia militar en Puerto Rico y el Caribe

El despliegue militar en la región del Caribe continúa con distintas unidades llevando a cabo distintas operaciones. En esta foto se observa efectivos de la Guardia Nacional y Técnicos de la Unidad de Disposición de Explosivos de la Marina al lanzarse por una soga desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk sobre la cubierta del USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones más grande del mundo.

DVIDS