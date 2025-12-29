Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El ejército de Estados Unidos lleva a cabo su ataque número 30 contra un presunto barco de narcotraficantes

En el Pacífico oriental, dos personas murieron en el más reciente operativo

29 de diciembre de 2025 - 7:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes, 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida (AP Photo/Alex Brandon). (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El ejército de Estados Unidos dijo el lunes que había llevado a cabo otro ataque contra un barco acusado de contrabando de drogas en el este del Océano Pacífico, matando a dos personas.

RELACIONADAS

El ataque, que fue anunciado por el Comando Sur de Estados Unidos en las redes sociales, ha elevado a 30 el número total de ataques conocidos contra embarcaciones y a al menos 107 el número de personas muertas desde principios de septiembre, según las cifras anunciadas por la administración Trump.

El ejército afirmó que el buque “participaba en operaciones de narcotráfico”, aunque no aportó pruebas que respaldaran la afirmación.

En un vídeo del ataque publicado en las redes sociales, se ve una embarcación moviéndose por el agua antes de ser alcanzada por dos explosiones.

El presidente Donald Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha afirmado que Estados Unidos está inmerso en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

Junto con los ataques, la administración Trump ha aumentado las fuerzas militares en la región como parte de una campaña de presión cada vez mayor sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Trump, al ser preguntado por los periodistas el lunes sobre “una explosión en Venezuela”, dijo que Estados Unidos había “golpeado” una instalación en un muelle de la costa donde “cargan” barcos acusados de transportar drogas.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con droga”, dijo Trump al reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Florida. Trump, la Casa Blanca y el Pentágono no han facilitado más detalles.

En diciembre, la administración Trump también lanzó una nueva táctica al incautar dos petroleros sancionados frente a las costas de Venezuela y perseguir a un tercero. Como resultado, algunos petroleros sancionados comenzaron a desviarse del país sudamericano.

Maduro ha insistido en que el verdadero objetivo de las operaciones estadounidenses es forzar su salida del poder. Trump lleva meses sugiriendo que podría llevar a cabo ataques terrestres en Venezuela o posiblemente en otro país.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsEjército de Estados Unidos Estados UnidosOcéano Pacífico
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: