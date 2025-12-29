El ejército de Estados Unidos lleva a cabo su ataque número 30 contra un presunto barco de narcotraficantes

Washington - El ejército de Estados Unidos dijo el lunes que había llevado a cabo otro ataque contra un barco acusado de contrabando de drogas en el este del Océano Pacífico, matando a dos personas.

El ataque, que fue anunciado por el Comando Sur de Estados Unidos en las redes sociales, ha elevado a 30 el número total de ataques conocidos contra embarcaciones y a al menos 107 el número de personas muertas desde principios de septiembre, según las cifras anunciadas por la administración Trump.

El ejército afirmó que el buque “participaba en operaciones de narcotráfico”, aunque no aportó pruebas que respaldaran la afirmación.

En un vídeo del ataque publicado en las redes sociales, se ve una embarcación moviéndose por el agua antes de ser alcanzada por dos explosiones.

El presidente Donald Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha afirmado que Estados Unidos está inmerso en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

Junto con los ataques, la administración Trump ha aumentado las fuerzas militares en la región como parte de una campaña de presión cada vez mayor sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Trump, al ser preguntado por los periodistas el lunes sobre “una explosión en Venezuela”, dijo que Estados Unidos había “golpeado” una instalación en un muelle de la costa donde “cargan” barcos acusados de transportar drogas.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con droga”, dijo Trump al reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Florida. Trump, la Casa Blanca y el Pentágono no han facilitado más detalles.

En diciembre, la administración Trump también lanzó una nueva táctica al incautar dos petroleros sancionados frente a las costas de Venezuela y perseguir a un tercero. Como resultado, algunos petroleros sancionados comenzaron a desviarse del país sudamericano.

Maduro ha insistido en que el verdadero objetivo de las operaciones estadounidenses es forzar su salida del poder. Trump lleva meses sugiriendo que podría llevar a cabo ataques terrestres en Venezuela o posiblemente en otro país.