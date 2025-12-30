Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere el mexicano Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo

Falleció de una infección renal a los 41 años

30 de diciembre de 2025 - 8:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En un comunicado, José Antonio Castañeda, el doctor que lo atendía, informó sobre el deceso del hombre que en 2017 obtuvo el récord Guinness por ser el ser humano con más peso del mundo en ese entonces, al pesar casi 600 kilos en la báscula. (Ulises Ruiz Basurto)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El mexicano Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo, murió este lunes en el central estado de Aguascalientes, de donde era originario, a los 41 años de edad, debido a una infección renal.

En un comunicado, José Antonio Castañeda, el doctor que lo atendía, informó sobre el deceso del hombre que en 2017 obtuvo el récord Guinness por ser el ser humano con más peso del mundo en ese entonces, al pesar casi 600 kilos en la báscula.

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, señaló el especialista.

En 2017, el joven de entonces 32 años pesaba cerca de 595 kilos cuando se puso en manos de Castañeda, quien le sometió a una dieta mediterránea que hace énfasis en las verduras y en las frutas para luego hacerle dos operaciones: una de manga gástrica y otra de bypass gástrico.

Tras ello, Franco logró una disminución de 49% de su peso inicial.

En 2020, incluso logró superar un contagio de covid-19, un evento que representaba un alto riesgo dada su condición de salud previa y que reflejó el impacto de la mejoría alcanzada en los años anteriores y el haber concluido de manera exitosa su proceso bariátrico.

Castañeda recordó que el caso de Juan Pedro fue un proceso médico “complejo y desafiante”, el cual ayudó a visibilizar la obesidad como una enfermedad “que requiere empatía, ciencia y trabajo coordinado, más allá del estigma que aún la rodea”.

El galeno expresó sus “más sinceras condolencias” a la familia y seres queridos de Franco y reconoció la huella que dejó la historia de Juan Pedro gracias a su “perseverancia, resiliencia y honestidad para compartir su vida, lo cual generó empatía en muchas personas y motivó a otros a enfrentar sus propios retos de salud”.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
